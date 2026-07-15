Zeleno svetlo za početak proizvodnje „patriota“ u Ukrajini može se čekati mesecima
Sputnik pre 1 sat
Sjedinjene Američke Države počele su sa obradom neophodne dokumentacije za prenos tehnologije Kijevu radi proizvodnje presretačkih raketa za sistem protivvazdušne odbrane „patriot”. Međutim, mediji pišu, pozivajući se na jednog ukrajinskog zvaničnika, da bi proces izdavanja dozvola za proizvodnju mogao da potraje nekoliko meseci.
Istovremeno, neimenovani ukrajinski zvaničnik nije pružio nikakve dodatne informacije o konačnim rokovima za izdavanje dozvola, niti je otkrio detalje o pokretanju proizvodnje američkih raketa u Ukrajini. Međutim, on je naveo da je odluku o prenosu licence u Kijev već podržao proizvođač raketa, kompanija „Lokid Martin”. Ranije je predsednik SAD Donald Tramp nagovestio da bi Vašington mogao da odobri Kijevu licencu za proizvodnju raketa za sistem protivvazdušne