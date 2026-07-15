Briž dobio čuvara mreže sa 94 nastupa za Švajcarsku i titulama u tri lige

Telegraf pre 7 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Briž dobio čuvara mreže sa 94 nastupa za Švajcarsku i titulama u tri lige

Švajcarski golman Jan Zomer, poznat po bogatoj međunarodnoj karijeri, danas je potpisao ugovor sa belgijskim Klub Brižom, saopštio je šampion Belgije.

Ovaj iskusni 37-godišnjak stiže iz Intera, gde je proveo tri sezone, i potpisao je ugovor do 2029. godine. Njegovo iskustvo sa evropske scene moglo bi biti od ključnog značaja za ambicije Briža. Zomer je ranije osvajao titule sa Interom, Bajernom iz Minhena i Bazelom, klubom u kojem je započeo svoju karijeru. Tokom boravka u Milanu, stigao je do finala Lige šampiona, gde je njegov tim izgubio od Pari Sen Žermena rezultatom 5:0. Na reprezentativnom nivou, Zomer je
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