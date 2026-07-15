FIFA će posle Svetskog prvenstva kazniti igrače i trenere zbog kritika sudija

Telegraf pre 8 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
FIFA će posle Svetskog prvenstva kazniti igrače i trenere zbog kritika sudija

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) sačekaće završetak Svetskog prvenstva pre nego što izrekne eventualne kazne igračima i trenerima koji su, prema oceni te organizacije, narušili ugled takmičenja kritikama na račun sudija, prenosi Njujork tajms, pozivajući se na izvore.

Tokom turnira sudije su bile izložene žestokim kritikama, između ostalih od selektora Engleske Tomasa Tuhela, švajcarskog defanzivca Manuela Akanđija i selektora Egipta Hosama Hasana. FIFA nije želela da komentariše aktuelne ili moguće disciplinske postupke, ali izvori upoznati sa situacijom naveli su da bi eventualne sankcije mogle da budu donete nakon završetka Mundijala. Odluka o kaznama zavisiće od izveštaja sudija i drugih relevantnih okolnosti, navode izvori.
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