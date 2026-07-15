Promet na Beogradskoj berzi blizu 6,7 miliona dinara, indeksi u plusu

Na Beogradskoj berzi ostvaren je promet od 6.669.507 dinara, a indeksi su zabeležili rast, navodi se u berzanskom izveštaju.

Indeks Belex15 porastao je za 0,25 odsto, a Belexline za 0,47 odsto. Prvo mesto na listi dobitnika zauzela je kompanija Energoprojekt holding iz Beograda sa rastom akcija od 8,48 odsto koje su na kraju zatvaranju vredele po 499 dinara. Sledi Goša FOM iz Smederevske Palanke sa rastom cene akcija od 7,14 odsto na po 1.500 dinara na kraju trgovanja, dok su se na trećem mestu liste dobitnika našle akcije beogradske osiguravajuće kompanije Dunav osiguranje sa rastom od