Radovi u Surčinu menjaju rutu autobusa: Evo gde vas sada "čeka" stajalište Braće Nikolić

Telegraf pre 18 minuta  |  Telegraf.rs
Radovi u Surčinu menjaju rutu autobusa: Evo gde vas sada "čeka" stajalište Braće Nikolić

Stanovnici Surčina uskoro će se susresti sa promenama u javnom prevozu zbog radova u ulici Braće Nikolić.

Asfaltiranje i uređenje ove ulice planirano je od 15. jula do 2. avgusta 2026. godine, što će uticati na saobraćaj i linije javnog prevoza. Prva faza radova, nazvana Faza 1b, podrazumeva radove na desnoj saobraćajnoj traci prema centru Surčina. Ovi radovi trajaće od 15. do 22. jula 2026. godine. U tom periodu, vozila javnog prevoza će koristiti levu traku uz naizmenično propuštanje, regulisano saobraćajnim znakovima i privremenim semaforima. Nakon toga, od 23. jula
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