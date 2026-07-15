Radovi u Surčinu menjaju rutu autobusa: Evo gde vas sada "čeka" stajalište Braće Nikolić

Stanovnici Surčina uskoro će se susresti sa promenama u javnom prevozu zbog radova u ulici Braće Nikolić.

Asfaltiranje i uređenje ove ulice planirano je od 15. jula do 2. avgusta 2026. godine, što će uticati na saobraćaj i linije javnog prevoza. Prva faza radova, nazvana Faza 1b, podrazumeva radove na desnoj saobraćajnoj traci prema centru Surčina. Ovi radovi trajaće od 15. do 22. jula 2026. godine. U tom periodu, vozila javnog prevoza će koristiti levu traku uz naizmenično propuštanje, regulisano saobraćajnim znakovima i privremenim semaforima. Nakon toga, od 23. jula