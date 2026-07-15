Roba iz Srbije sve više osvaja svet, izvoz sve jači! Šta to donosi za životni standard i ekonomiju

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Roba iz Srbije sve više osvaja svet, izvoz sve jači! Šta to donosi za životni standard i ekonomiju

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar-decembar 2025. godine iznosila je 74,9 milijardi evra, što predstavlja rast od 7,7 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Ovi podaci ukazuju na kontinuirani rast ekonomske aktivnosti i trgovinske razmene Srbije sa inostranstvom. Izvoz robe vredeo je oko 33,07 milijardi evra, što predstavlja povećanje od 8,4 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Ovaj rast izvoza ukazuje na poboljšanje konkurentnosti srpskih proizvoda na međunarodnom tržištu. Uvoz robe iznosio je 41,86 milijardi evra, što je za 7,2 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Uprkos rastu uvoza,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Svoje probleme sa strujom Srbija rešava ogromnim uvozom iz Hrvatske i Bosne, pokazuju novi podaci RZS

Svoje probleme sa strujom Srbija rešava ogromnim uvozom iz Hrvatske i Bosne, pokazuju novi podaci RZS

Nova ekonomija pre 2 sata
Stanovi i kirije sve skuplji: Jedna zemlja potpuno odskače od ostatka Evrope

Stanovi i kirije sve skuplji: Jedna zemlja potpuno odskače od ostatka Evrope

NIN pre 2 sata
Broj zaključenih brakova se u Srbiji smanjuje iz godine u godinu

Broj zaključenih brakova se u Srbiji smanjuje iz godine u godinu

Vreme pre 4 sati
U Srbiji u maju ove godine izdato 4,6 odsto više građevinskih dozvola

U Srbiji u maju ove godine izdato 4,6 odsto više građevinskih dozvola

Euronews pre 4 sati
Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije 2025. godine veća za 7,7 odsto nego 2024.

Spoljnotrgovinska robna razmena Srbije 2025. godine veća za 7,7 odsto nego 2024.

Politika pre 4 sati
U maju ove godine izdato 2.329 građevinskih dozvola, gotovo pet odsto više nego u maju prošle

U maju ove godine izdato 2.329 građevinskih dozvola, gotovo pet odsto više nego u maju prošle

Serbian News Media pre 4 sati
Ukupna spoljnotrgovinska razmena Srbije u 2025. iznosila 74,93 milijarde evra

Ukupna spoljnotrgovinska razmena Srbije u 2025. iznosila 74,93 milijarde evra

Biznis.rs pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaCEFTAZavod za statistikuizvozrepublicki zavod za statistiku

Ekonomija, najnovije vesti »

„Elek je blizak obaveštajnim strukturama iz Beograda“: Vukanović tvrdi da u smeni direktora „Sarajevo-gasa“ ima prikrivenog…

„Elek je blizak obaveštajnim strukturama iz Beograda“: Vukanović tvrdi da u smeni direktora „Sarajevo-gasa“ ima prikrivenog sukoba Dodika i Vučića

Danas pre 14 minuta
Bećirović: Rezolucija Hrvatskog sabora je neprihvatljivo mešanje u unutrašnje stvari BiH

Bećirović: Rezolucija Hrvatskog sabora je neprihvatljivo mešanje u unutrašnje stvari BiH

Danas pre 14 minuta
Ministarka rudarstva i energetike sutra potpisuje memorandum o razumevanju za Đerdap 3, najavio je Vučić iz Kijeva

Ministarka rudarstva i energetike sutra potpisuje memorandum o razumevanju za Đerdap 3, najavio je Vučić iz Kijeva

Danas pre 24 minuta
Svetski dan hot-doga: Dok pročitate ovu rečenicu, na MOL benzinskim stanicama proda se još 20 hot-dogova

Svetski dan hot-doga: Dok pročitate ovu rečenicu, na MOL benzinskim stanicama proda se još 20 hot-dogova

BizLife pre 4 minuta
Zašto svi odjednom kupuju proteine i kako firme zarađuju na tome

Zašto svi odjednom kupuju proteine i kako firme zarađuju na tome

Bloomberg Adria pre 4 minuta