Roba iz Srbije sve više osvaja svet, izvoz sve jači! Šta to donosi za životni standard i ekonomiju

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar-decembar 2025. godine iznosila je 74,9 milijardi evra, što predstavlja rast od 7,7 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Ovi podaci ukazuju na kontinuirani rast ekonomske aktivnosti i trgovinske razmene Srbije sa inostranstvom. Izvoz robe vredeo je oko 33,07 milijardi evra, što predstavlja povećanje od 8,4 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Ovaj rast izvoza ukazuje na poboljšanje konkurentnosti srpskih proizvoda na međunarodnom tržištu. Uvoz robe iznosio je 41,86 milijardi evra, što je za 7,2 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Uprkos rastu uvoza,