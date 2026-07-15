Selektor Francuske završio svoju priču, vodiće još jednu utakmicu, a onda na klupu seda legenda

Fudbalska reprezentacija Francuske okočala je takmičenje u nokaut fazi Svetskog prvenstva! Od Trikolora je u polufinalu bila bolja selekcija Španije, i to sa rutinskih 2:0, te će tako Francuzi do kraja odigrati još samo utakmicu za treće mesto, protiv poraženog iz meča Engleske i Argentine.

Ujedno, biće to i poslednji meč na klupi za selektora Francuske, Didijea Dešana, koji će nakon toga napustiti tu funkciju, a na njegovo mesto stići će legendarni Zinedin Zidan. Ovu informaciju potvrdio je i dobro obavešteni novinar, Fabricio Romano, koji je ovo i prvi objavio. Bilo kako bilo, biće to kraj za Dešana, a ujedno i novi početak za Zidana, a kako će se snači ostaje nam da vidimo. (Telegraf.rs)