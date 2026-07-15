Stiže novi model naplate grejanja: Evo ko će plaćati manje, a ko dobija veće račune

Naplata grejanja po potrošnji postepeno će se uvoditi u sve više gradova širom Srbije, a građani ne treba da strahuju od ovog novog modela obračuna, poručio je danas direktor Udruženja toplana Srbije Dejan Stojanović.

On je podsetio da je prelazak na ovaj sistem zakonska obaveza još od 2015. godine, kao i da je njen krajnji cilj pravedniji obračun troškova za sve korisnike. - Efikasniji objekti dobijaće nešto niže račune od proseka, dok će oni sa većom potrošnjom plaćati nešto više. Taj sistem je logičan i pravičan i ne treba praviti nikakvu famu oko toga - rekao je Stojanović za RTS. On je objasnio da će se fiksni deo računa plaćati tokom cele godine, dok će se varijabilni deo,