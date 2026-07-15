Tihi junak Španije! Pre nedelju dana bio bez gola, a onda dva puta pogodio i odveo "Furiju" u finale Mundijala

Telegraf pre 25 minuta  |  Telegraf.rs
Tihi junak Španije! Pre nedelju dana bio bez gola, a onda dva puta pogodio i odveo "Furiju" u finale Mundijala

Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista ovogodišnjeg Svetskog prvenstva! Popularna "Crvena furija" u polufinalu je rutinski nadigrala selekciju Francuske sa 2:0, i tako izborila priliku da se bori za čuvenu "Boginju".

Strelci za Špance bili su Mikel Ojarzabal i Pedro Poro, a upravo Poro, poneo je i ulogu igrača meča, čime je postao novi junak Španaca. Ono što je posebno zanimljivo, jeste da je upravo Poro apsolutni junak Španaca na ovom Mundijalu. Talentovani bek, pre samo nedelju dana, u svom "CV-u" nije imao ni jedan pogodak u međunarodnim mečevima sa reprezentacijom, a onda se u samo sedam dana, sve okrenulo. Prvo je postigao gol u ponbedu nad Austrijom sa 2:0 u šesnaestini
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