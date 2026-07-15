"Ne želim pregovore" Tramp brutalno zapretio: Napadi na Iran biće nastavljeni dok ne pristanu

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, dodajući da trenutno ne želi pregovore sa Iranom.

Foto: JHG/Alamy/Mohd Izzuan Roslan/Alamy/Profimedia, Depositphotos/mbangemann Američki predsednik je istovremeno naveo da kontakti između dve strane nisu prekinuti i da iranski predstavnici i dalje pokušavaju da postignu sporazum. "Poruka je bila jednostavna - morate da postignete sporazum ili vam neće ostati ništa", rekao je Tramp, dodajući da veruje da Iran nema drugog izbora osim da pregovara. On je naveo da su glavni ciljevi američke operacije sprečavanje Irana