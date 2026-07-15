Pao dogovor! Zinedin Zidan novi selektor Francuske

Večernje novosti pre 16 minuta
Pao dogovor! Zinedin Zidan novi selektor Francuske

Zinedin Zidan uskoro preuzima kormilo reprezentacije Francuske, pošto su svi detalji saradnje uspešno dogovoreni.

Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia Dugogodišnji selektor Didije Dešan napustiće klupu "Trikolora" po završetku Svetskog prvenstva, a njegovo mesto zauzeće popularni Zizu. Navodi se da je Zidan još pre nekoliko meseci postigao usmeni dogovor sa Fudbalskim savezom Francuske, pa se sada čeka samo zvanična potvrda ove saradnje. Zbog velike želje i dečačkog sna da vodi nacionalni tim, legendarni Francuz je prethodno odbio
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