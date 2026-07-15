Veliko pojačanje za Alimpijevića! Evroligaški centar stigao u Bešiktaš

Večernje novosti pre 1 sat
Veliko pojačanje za Alimpijevića! Evroligaški centar stigao u Bešiktaš

Bešiktaš se ovog leta dodatno pojačava pošto će narednu sezonu provesti u Evroligi.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Kanađanin nigerijskog porekla Judžin Omoruji novi je igrač Bešiktaša, saopštio je turski klub. Resmi Açıklama I Eugene Omoruyi Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Nijerya asıllı Kanadalı forvet Eugene Omoruyi ile sözleşme imzaladı. NCAA’de Oregon formasıyla tamamladığı kolej kariyerinin ardından 2021 yılında profesyonel kariyerine Dallas Mavericks… pic.twitter.com/jEEfewsFz9 — Beşiktaş Basketbol
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