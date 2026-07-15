Ako ti je baba živela 100 godina, da li ćeš i ti?

Velike priče pre 6 minuta  |  Piše Ana Banko
Ako ti je baba živela 100 godina, da li ćeš i ti?

Pola dobijamo genima, dok na drugu polovinu realno i možemo uticati. Ali zdrave ili nezdrave navike mogu dodati ili oduzeti samo oko pet godina od očekivanog životnog veka određenog naslednom osnovom

Ako bi dužina životnog veka bila mera zdravlja, zašto bi manje zdrav bio onaj koji je nešto kraće ali i nešto kvalitetnije živeo? Za većinu ljudi izbor nije samo da živi duže, već da istovremeno može da uživa u dobrom kvalitetu svog života. Premda se termin dugovečnost odnosi jednostavno na dug život, vrlo aktuelni trend dugovečnosti ili „longevityja“ u medicini obuhvata daleko širi koncept. On se pre svega odnosi na ulaganje u zdravlje, prevenciju i odlaganje
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