Aerodrom Nikola Tesla u prvoj polovini 2026. opslužio 4,2 miliona putnika, rast 7,2 odsto

Aero.rs pre 2 sata  |  Predrag Vučetić
Aerodrom Nikola Tesla u prvoj polovini 2026. opslužio 4,2 miliona putnika, rast 7,2 odsto

Aerodrom „Nikola Tesla“ opslužio je 4,201 miliona putnika u prvoj polovini 2026. godine, 7,2 odsto više nego u istom periodu prošle godine, navodi se u saopštenju kompanije VINCI Airports.

U drugom kvartalu kroz beogradski aerodrom prošlo je 2,443 miliona putnika, uz međugodišnji rast od 6,2 odsto. U junu je opsluženo nešto više od 895.000 putnika, 3,1 odsto više nego godinu ranije. Foto: Shutterstock Broj komercijalnih avio-operacija povećan je za 3,9 odsto u prvih šest meseci. Rast je u drugom kvartalu iznosio tri odsto, a u junu 1,5 odsto. VINCI Airports među linijama koje su doprinele rastu saobraćaja u Beogradu izdvaja Rim i Barselonu, na kojima
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