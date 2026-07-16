Volkswagen bi u Evropi mogao da proizvodi kineske limuzine i SUV-ove

Auto blog pre 20 minuta  |  Klix.ba / Autocar.co.uk
Volkswagen bi u Evropi mogao da proizvodi kineske limuzine i SUV-ove

Predlog za koji se navodi da ga podržava nemačka pokrajina Donja Saksonija, drugi najveći deoničar Volkswagena, dolazi u trenutku kada kompanija menja svoje domaće proizvodne operacije zbog pada prodaje, smanjenja profita i sve veće konkurencije kineskih proizvođača automobila na evropskim tržištima.

Predsednik uprave Volkswagen Grupe Oliver Blume otkrio je planove za proizvodnju modela razvijenih u Kini u Nemačkoj još u aprilu, a Autocar sada ima više detalja. Ova otkrića dolaze u trenutku kada je izvršni odbor grupacije predložio veliki plan restrukturiranja koji bi mogao da utiče na broj modela koje proizvodi, ali i da dovede do ukidanja do 100.000 radnih mesta. Izvori iz sedišta kompanije u Volfsburgu kažu da su glavni kandidati električni automobili iz
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