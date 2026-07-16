Trovanje salmonelom? 14 ljudi primljeno u bolnicu, među njima petoro dece

B92 pre 3 sata
Trovanje salmonelom? 14 ljudi primljeno u bolnicu, među njima petoro dece

U leskovačku Opštu bolnicu je protekle noći i danas primljeno 14 osoba, zbog sumnje na trovanje salmonelom, izjavio je za Tanjug direktor te ustanove Nebojša Dimitrijević.

Prema njegovim rečima, petoro dece zbrinuto je na Pedijatriji, dok je devet osoba hospitalizovano na Infektologiji. Dimitrijević je rekao da su svi pacijenti stabilnog zdravstvenog stanja. Načelnica Odeljenja infektologije Opšte bolnice Leskovac Ana Mojsić Stanković rekla je za javni servis građana Radio-televiziju Srbije da je salmonela izolovana na uzorku jednog deteta, a da se za ostale još čekaju rezultati. U ambulanti Odeljenja infektologije pregledano je još
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