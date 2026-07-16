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Argentini preti kazna zbog transparenta, ludnica u Buenos Ajresu - u fotografijama

Argentinski fudbaleri slavili su pobedu nad Engleskom i plasman u finale i sa transparentom 'Malvini su argentinski'. Pogledajte fotografije slavlja Argentinaca.

BBC News pre 1 sat  |  Advaid Radžan i Predrag Vujić
argentina - engleska, polufinale svetskog prvenstva, folklandska ostrva, folklandski rat
REUTERS/Amanda Perobelli

Argentinskom fudbalskom savezu preti kazni Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) zbog toga što su argentinski igrači pobedu nad Engleskom i plasman u finale Svetskog prvenstva proslavili na terenu i sa transparentom sa političkom porukom.

'Malvini su argentinski' (Las Malvinas son Argentinas), pisalo je na transparenti koji su Argentinci ponosno raširili na terenu stadiona u Atlanti posle spektakularnog preokreta protiv Engleske 2:1 i prilike da u nedelju, 19. jula u duelu sa Španijom odbrane titulu svetskog prvaka.

Velika Britanija i Argentina ratovale su 74 dana, od aprila do juna 1982. godine, oko Foklandskih ostrva, koje Argentinci zovu Malvini, oko 500 kilometara od istočne obale južnoameričke zemlje.

Foklandska ostrva udaljena su od Britanije oko 2.000 kilometara.

U kratkotrajnom ratu, u kojem je pobedila Britanija, poginulo je 655 argentinskih i 255 britanskih vojnika.

Poginulo je i troje civila, stanovnika ostrva.

Foklandska ostrva, britanska prekomorska teritorija u jugozapadnom Atlantskom okeanu, i dalje su predmet spora dve zemlje oko suvereniteta.

FIFA je 2014. godine kaznila Fudbalski savez Argentine sa 23.600 evra jer su argentinski igrači držali transparent sa istom porukom pre prijateljske utakmice protiv Slovenije.

Upravljačko telo svetskog fudbala tada je saopštilo je da taj gest prekršio pravila o zabrani ispoljavanja političkih poruka i da se tim neprimereno ponašao.

Pogledajte video o Folklandskom ratu, sukobi Britanije i Engleske koji je trajao 74 dana

„Ovo nije bila samo još jedna utakmica“, napisala je potpredsednica Argentine Viktorija Viljaruel na mreži Iksu posle trijumfa nad Engleskom na Mundijalu, uz snimak na kojem se pojavljuju argentinski vojnici

„Foklandska ostrva su argentinska.

„Možda su nam zabranili zastave (sa mapom Malvina) na stadionu, ali su zaboravili da ih nosimo u krvi i srcima“, poručila je Viljaruel.

Uoči utakmice, Viljaruel je rekla da je polufinale prilika da se „osvajači (Britanci) stave na njihovo mesto“.

argentina - engleska, navijači argentine, malvini su argentinski, folklandski rat
REUTERS/Paul Childs

Argentinski igrači su skandirali i slogane koje su se odnosile na Foklandske ostrva i argentinske velikane Dijega Maradonu i Lionela Mesija posle dramatične pobede 3:2 nad Egiptom u osmini finala.

Uoli polufinala sa Engleskom, argentinski selektor Lionel Skaloni je rekao da „ne treba mešati“ fudbal i politiku.

„Realnost je da je ovo fudbalska utakmica. Ne mogu da mešam stvari, posebno iz poštovanja prema onome što se dogodilo pre toliko godina“, rekao je Skaloni.

„Bio je to veoma tužan period u našoj istoriji i ne možemo mnogo toga da uradimo povodom toga, to je realnost.

„Stvari se dešavaju i drugde u svetu. Naravno, sećamo se tih ljudi. Ali ovo je fudbalska utakmica - ne bi trebalo da mešamo to dvoje.“

Polufinale, koje je Engleska izgubila golovima Enca Fernandeza i Lautara Martineza u finišu utakmice, održano je pod pojačanim merama bezbednosti zbog istorijskih napetosti dve zemlje.

Pogledajte fotografije slavlja Argentinaca

argentina - engleska, navijači argentine, dijego maradona i lionel mesi
Will Oliver/EPA/Shutterstock
argentina, argentinska navijačica
REUTERS/Nacho Doce
argentina - engleska, navijači argentine, malvini su argentinski, folklandski rat
REUTERS/Martin Cossarini
Argentinski veterani Folklandskog rata ovako su u Buenos Ajresu dočekali kraj utakmice polufinala Svetskog prvenstva
mesi i martinez, argentina, argentina - engleska, polufinale svetskog prvenstva
Reuters
Zagrljaj u suze tvoraca preokreta: Lionel Mesi i Lautaro Martinez, strelac odlučujućeg gola
argentina - engleska, navijači argentine, malvini su argentinski, folklandski rat
EPA
argentina, argentinski navijači
REUTERS/Nacho Doce
argentina, argentinski navijači
REUTERS/Tomas Cuesta
Ludnica u Buenos Ajresu
argentina, argentinski navijači
REUTERS/Tomas Cuesta
argentina, argentinski navijači
REUTERS/Mariana Nedelcu
argentina, argentinski navijači
REUTERS/Mariana Nedelcu
Idealan trenutak za prosidbu
argentina, argentinski navijači
REUTERS/Tomas Cuesta
Fudbalska plavo-bela desetka ima gotovo božansko značenje za Argentince
argentina, argentinski navijači
REUTERS/Mariana Nedelcu
argentina, argentinski navijači
Reuters/Nathan Howard
argentina, argentina - engleska, polufinale svetskog prvenstva
REUTERS/Paul Childs
argentina - engleska, navijači argentine, malvini su argentinski, folklandski rat
REUTERS/Martin Cossarini
argentina, argentinski navijači
REUTERS/Mariana Nedelcu
argentina, argentinski navijači
REUTERS/Nacho Doce
Argentinci su slavili širom sveta - ova fotografija je iz Barselone u Španiji
argentina, argentinski navijači
REUTERS/Tomas Cuesta
Centralni trg u Buenos Ajresu bio je prepun
argentina, slavlje argentinskih fudbalera, mesi na ramenima saigrača
REUTERS/Brian Snyder
argentina, argentinski navijači
REUTERS/Mariana Nedelcu
argentina, argentinski navijači
IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck
argentina, argentinski navijači
Reuters/Nathan Ray Seebeck

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(BBC News, 07.16.2026)

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