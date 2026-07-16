Ko će biti najbolji strelac Mundijala: U vrhu Mbape i Mesi, prati ih engleski tandem

BBC News pre 12 minuta | Endi Krajer - BBC Sport

Getty Images Kilijan Mbape i Lionel Mesi do sada su dali po osam golova na Svetskom prvenstvu 2026, Haland ih je pratio, ali je Norveška elimisana

Trku za titulu najboljeg strelca tekućeg Svetskog prvenstva u fudbalu verovatno ćemo pamtiti godinama.

Argentinac Lionel Mesi i Francuz Kilijan Mbape do sada su postigli po osam golova, a do sada ih je pratio Norvežanin Erling Haland - sedam puta je bio strelac.

Međutim, Norveška je poražena u četvrtfinalu od Engleske i Haland više ne može da dostigne Mbapea, koji je za 563 minuta na terenu zabeležio i tri gol-asistencije, i Mesija, koji je za 468 minuta imao jednu gol-asistenciju.

Ako na kraju budu izjednačeni, u trci za Zlatnu kopačku odličivaće broj gol-asistencija.

Mbapeova Francuska je podbacila kad se najviše od nje očekivalo - poražena je u polufinalu od Španije 0:2, a Mbape i ceo francuski tim delovao je nemoćno.

Haland se vratio kući, ali zato engleski tandem, Hari Kejn i Džud Belingem, može da dostigne Mesija i Mbapea - obojica su do sada dali po šest golova.

Po pet golova dali su Francuz Usman Debele, vlasnik Zlatne lopte za 2025. i Španac Mikel Ojarzabal.

Mbape i Dembele, ali i Kejn i Belingem moći će da poprave učinak, tačnije, još su u trci za najboljeg strelca na šampionatu, jer će Francuska - Engleska igrati utakmicu za treće mesto.

U finalu se sastaju Argentina, branilac titule, i Španija, aktuelni evropski prvak.

Trenutna tabela najboljih strelaca na Svetskom prvenstvu 2026:

Kilijan Mbape - 8 golova

Lionel Mesi - 8 golova

Erling Haland - 7 golova

Hari Kejn - 6 golova

Džud Belingem - 6 golova

Usman Dembele - pet golova

Mikel Ojarzabal - pet golova

Borba za najboljeg strelca koja će se prepričavati

Sve je jači osećaj da prisustvujemo nečem posebnom dok najbolji na svetu postavljaju nove rekorde na najvećoj sportskoj sceni.

„Velike zvezde stalno žele loptu.

„Mislim da je suština da oni ne jure samo Zlatnu kopačku, već šačica njih juri i najveće rekorde svih vremena“, rekao je francuski fudbalski stručnjak Žilijen Loran za BBC Sport.

Tek drugi put u istoriji Mundijala dogodilo se da su trojica igrača dala četiri ili više golova posle samo dve utakmice na turniru - i prvi put posle 1954. godine.

Mesi je bio prvi - oborivši rekord po broju golova na Svetskom prvenstvu sa dva pogotka za Argentinu protiv Austrije.

Mbape mu je odgovorio istom merom sa dva gola za pobedu Francuske u utakmici protiv Iraka odloženoj zbog lošeg vremena tokom njegovog 100. nastupa za reprezentaciju.

IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis

Da li se računaju golovi i iz utakmice za treće mesto?

Mike Egerton/PA Wire Legendarni nemački napadač Tomas Miler

Da.

Golovi igrača postignuti u utakmici za treće mesto na Svetskom prvenstvu računaće se u ukupnom broju pogodaka u trci za Zlatnu kopačku.

To znači da Francuzi Kilijan Mbape i Usman Dembele, kao i Englezi Hari Kejn i Džud Belingem i dalje mogu da osvoje Zlatnu kopačku na turniru 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku, iako su i Francuska i Engleska izgubile u polufinalu.

Ukupno sedam prethodnih osvajača Zlatne kopačke na svetskim prvenstvima postiglo je golove u utakmicama za treće mesto.

Četvorici od te sedmorice bili su potrebni golovi koje su postigli u utakmicama za bronzanu medalju da bi na kraju bili najbolji strelci na turnirima.

Zahvaljujući golovima u tim utakmicama ovi igrači su na kraju osvajali nagradu Zlatna kopačka:

Nemac Tomas Miler (2010.)

Hrvat Davor Šuker (1998.)

Italijan Salvatore Skilaći (1990.)

Leonidas iz Brazila (1938.)

Gžegož Lato iz Poljske (1974.), portugalska legenda Euzebio (1966.) i Francuz Žist Fonten (1958.) takođe su postizali golove u utakmicama za treće mesto i osvajali nagrade za najboljeg strelca.

Međutim, oni bi i bez tih golova svakako dobili nagradu jer su i pre utakmica za treće mesto bili nedostižni na listi na tim prvenstvima.

REUTERS/Agustin Marcarian

Rekordi oboreni na 'dan superzvezda'

Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku je počelo tako što je nemački reprezentativac Miroslav Klose bio na vrhu liste najboljih golgetera svih vremena na svetskim prvenstvima sa 16 golova.

Sada, međutim, 39-godišnji Mesi vodi sa 21 golom, a u stopu ga prati Mbape - 20.

I Mesi i Mbape će igrati po još jednu utakmicu na ovom Mundijalu.

Večna lista najboljih strelaca na svetskim prvenstvima (trenutno stanje):

Lionel Mesi (Argentina) - 21 gol

Kilijan Mbape (Francuska) - 20 golova

Miroslav Klose (Nemačka) - 16 golova

Ronaldo (Brazil) - 15 golova

Gerd Miler (Nemačka - Zapadna Nemačka) - 14 golova

Hari Kejn (Engleska) - 14 golova

Žist Fonten (Francuska) - 13 golova

Pele (Brazil) - 12 golova

REUTERS/John Sibley Kilijan Mbape je dao dva gola u pobedi Francuske nad Švedskom 3:0 u šesnaestini finala Svetskog prvenstva

„Što se tiče prirodnog fudbalskog talenta, Mesi je u vrhu, sa Kilijanom Mbapeom verovatno na drugom mestu“, smatra Ali Mekoist, bivši napadač Škotske.

Ali kad je ispred gola, praktično nema boljeg od Halanda.

„Nemoguće je uporediti ove igrače.

Ukupno gledano, Hari Kejn je bolji fudbaler od Halanda, ali kad je reč o egzekuciji i slanju lopte u mrežu, Haland je verovatno najbolji".

REUTERS/Paul Childs Hari Kejn tokom utakmice osmine finala Meksiko - Engleska

Hoće li neko nekad dostići Žista Fontena?

Najstrašniji napadači u fudbalu su obarali rekorde od prvog dana.

To što Mesi sada vodi na listi najboljih na svetskim prvenstvima svih vremena našlo je mesto u velikom broju novinskih naslova - sa pravom.

Ali on nije jedini koji je postavljao nove rekorde na ovom turniru.

Mbape je sada u vrhu francuske liste golgetera, Haland je vodeći norveški golgeter na svetskim prvenstvima, dok je Kejn srušio rekord Garija Linkera za Englesku na svetskim prvenstvima.

A svaki od njih će baciti oko na rekord Francuza Žista Fontena iz 1958. godine od 13 postignutih golova na jednom turniru.

Samo su trojica igrača - Fonten, Nemac Gerd Miler 1970. godine i Mađar Šandor Kočiš 1954. godine - postigli dvocifreni broj golova na jednom Mundijalu.

Ne bi bilo iznenađenje ako bi ta prestižna lista bila proširena do kraja ovog turnira.

Deluje da je novi format od 48 timova na turniru svakako povećao mogućnostza postizanje što više golova.

Pošto sada ima više timova koji su slabije plasirani na FIFA rang listi, a igrali su ili igraju na Mundijalu, najbolji napadači na svetu su dobili više prilika za golove.

Učesnici završnice Svetskog prvenstva odigraće jednu rundu više nego ranije i to dodatno povećava šansu za golove.

„Kilijan Mbape je deo generacije koja poseduje taj neustrašivi faktor.

„Sećam se kad sam ja počinjao, morali ste da odate poštu starijoj generaciji na ulasku, i niste se trudili da im 'uvalite kosku'.

„Ova generacija, oni imaju poštovanje, ali na drugačiji način. Ne govore o godinama, govore o učinku“, rekao je bivši francuski odbrambeni igrač Gael Kliši za BBC Sport.

JEFFREY MCWHORTER/EPA/Shutterstock Lionel Mesi proslavlja pogodak protiv Austrije, njegov peti na Mundijalu

Vratimo se, dakle, tom „malom" pitanju trke za Zlatnu kopačku.

„To nije nešto o čemu razmišljam u ovom trenutku“, izjavio je Mbape.

„Leo Mesi uvek daje golove. Uvek ih je davao i uvek će ih davati.

„Ako počnem da obraćam pažnju na njega i njegov učinak, osećaću se kao da moram da radim još više, tako da ne pratim šta on radi.

„Razmišljam samo o tome kako da pomognem sopstvenom timu.“

Norveški selektor Stale Solbaken se, očekivano, zauzeo za Halanda.

„On je najbolji napadač - ne igra za Francusku ili Argentinu, daje golove za Norvešku.

„Lakše je osvojiti Zlatnu kopačku kad igrate za Francusku ili Argentinu, ali pokušaćemo da omogućimo Erlingu da igra što više, da mu pomognemo na sledećim utakmicama.

„On je u elementu i veoma sam srećan zbog njega zato što može da daje golove na najvećoj sceni.“

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(BBC News, 07.16.2026)