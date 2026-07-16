Protesti u Ukrajini zbog odluke Zelenskog da smeni ministra odbrane

BBC News pre 7 minuta | Laura Goci i Sara Rejnsford -

Getty Images Demonstranti u Kijevu

U nekoliko ukrajinskih gradova organizovani su protesti zbog odluke predsednika Vladimira Zelenskog da iznenada smeni popularnog ministra odbrane Mihaila Fedorova.

Veliki broj ljudi, uglavnom mladih, okupio se u glavnom gradu Kijevu, držeći transparente sa porukama: „Dalje ruke od Fedorova“ i „Prestanite da sabotirate pobedu!“ i skandirajući „Sramota!“.

Zelenski još nije objasnio odluku o smenjivanju 35-godišnjeg Fedorova, koji je za ministra odbrane imenovan u januaru 2025.

Odluka je izazvala veliko nezadovoljstvo među građanima, ali i u vojsci.

Fedorovu se pripisuju velike zasluge za veće angažovanje ministarstva, vođenje borbe protiv korupcije i korišćenje podataka za analizu i pokušaj da se na frontu, u ratu protiv Rusije, koji traje više od četiri godine, poboljša učinak ukrajinske vojske.

Poslanici ukrajinske skupštine trebalo bi da kasnije tokom dana glasaju o predloženoj smeni Fedorova i postavljanju novog, Igora Klimenka, koji trenutno vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Neki u Ukrajini smatraju da se iza odluke o smenjivanju Fedorova krije njegov sukob sa komandantom ukrajinske vojske Aleksandrom Sirskim, dok drugi kao razlog poteza Zelenskog ističu neuspeh Fedorova da dovoljno brzo deluje u vezi sa vojnom mobilizacijom.

Pre nekoliko dana, ukrajinska skupština je prihvatila ostavku Julije Sviridenko na mesto premijerke, a umesto nje izabran je Sergej Korecki, dosadašnjeg šefa državne naftne i gasne kompanije.

Getty Images Pre ulaska u vladu, Mihailo Fedorov je osnovao dobrovoljačku 'IT vojsku Ukrajine'

„Ovo je naveća greška koju je Zelenski napravio tokom celog njegovog predsedničkog mandata“, rekao je Aleksandar, ukrajinski vojnik, za BBC.

Prijavio se u vojsku ranije ove godine jer je verovao u tim Fedorova i njegovu viziju.

„Ne poznajem nikoga ko podržava odluku da Fedorov bude smenjen. Ni u vojsci, ni u mojoj okolini", dodao je taj vojnik.

„Imam mnogo prijatelja u vojsci. Mnogo njih je poginulo. Ne želim da se ovo nastavi“, rekla je Marija Lavrinec (31) za BBC na protestu na trgu Ivan Franko u centru Kijeva.

„Svi vidimo rezultate Fedorova. Vidimo da su vojnici motivisani, trebalo bi da ih podržimo“, dodala je.

Kada je imenovan, Fedorov je započeo promene u Ministarstvu odbrane, koje su mnogi u Ukrajini videli kao previše birokratsko i opterećeno starim razmišljanjima iz sovjetskog doba.

Fedorov, bivši ministar digitalne transformacije, bio je aktivan od ranih dana invazije Rusije 2022. godine.

Osnovao je dobrovoljačku „IT vojske Ukrajine“ za pokretanje sajber napada na Ruse.

Kasnije je vodio uspešnu kampanju prikupljanja sredstava „Armija dronova“ i uneo elemente „gejmifikacije“ u rat, osmislivši sistem koji je ukrajinskim vojnim jedinicama dodeljivao poene za napade na ruske objekte.

BBC Dve demonstrantkinje u Kijevu drže transparente na kojima piše: „Šta radiš, idiote?“ i „Ovo je za sve one koji nisu mogli da budu ovde“

REUTERS/Thomas Peter Demonstranti podržavaju smenjenog ministra odbrane: 'Vratite Fedorova', piše na ovom transparentu

REUTERS/Thomas Peter

Fedorovljevo usredsređivanje na dronove i visokotehnološko ratovanje nastavilo se i pošto je postavljen za ministra odbrane.

U ranim danima mandata, zatražio je od američkog milijardera Ilona Maska, osnivača kompanije Spejs Iks ( SpaceX ), da spreči Rusiju da koristi mrežu satelita Starlink za napade dronovima.

To je izazvalo velika ometanja u ruskim operacijama i napredovanju na prvoj liniji fronta.

Ministarstvo Fedorova je odigralo i značajnu ulogu u nedavnim napadima Ukrajine na poluostrvo Krim, koji je Rusija anektirala 2014.

Prošlog meseca, Fedorov je poručio da će udarima dronovima srednjeg dometa, Krim biti potpuno „odsečen“ od Rusije.

Ubrzo posle objave Zelenskog o smenjivanju, Fedorov je na Fejsbuk profilu naveo njegove rezultate kao ministra odbrane i poručio da će „nastaviti... da pobeđuje neprijatelja kroz asimetriju, brzinu inovacija i organizacionu snagu“.

Istaknuti bloger Sergej Sternenko, koga je Fedorov doveo kao savetnika, pohvalio je dosadašnjeg šefa kao „najboljeg ministra odbrane u celoj ukrajinskog istoriji“.

Kritikovao je „birokratske prepreke i veštačka odlaganja“ za koja je rekao da su stajala na putu dubljih reformi.

Pavlo Jelizarov, poznati komandant jedinice dronova, podneo je ostavku na mesto zamenika komandanta ukrajinskih vazduhoplovnih snaga u znak protesta zbog smenjivanja Fedorova.

Potez Zelenskog nazvao je „velikim zlom za odbrambene sposobnosti zemlje“.

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(BBC News, 07.16.2026)