'Raspali smo se, ovo je katastrofa': Englezi poručuju selektoru da 'go Tu Hel'

BBC News pre 14 minuta | Nil Džonson - BBC Sport

EPA Džud Belingem posle poraza od Argentine u polufinalu Mundijala

Engleska je bila na pragu plasmana u prvo finale Svetskog prvenstva od 1966. godine.

Vodili su 1:0 protiv aktuelnih svetskih šampiona, Argentinaca, kada je na semaforu stadiona u Atlanti otkucao 84. minut - a onda je sve krenulo po zlu.

Enco Fernandez je izjednačio snažnim udarcem u 85. minutu, pre nego što je Lautaro Martinez glavom postigao pobedonosni gol u 92.

Oba pogotka usledila su posle asistencija Lionela Mesija.

I tako su snovi Engleske o osvajanju Svetskog prvenstva srušili u trenutku.

Naporno su radili da bi poveli golom Entonija Gordona u 55. minutu, a zatim su se povukli i zbog toga platili ceh.

Odluka selektora Engleske, Nemca Tomasa Tuhela da zaigra defanzivno pokazala se kao katastrofalna greška.

Umesto njih, Argentina je prošla finale u kojem će 19. jula na stadionu u Nju Džerziju igrati protiv Španije.

Ipak, da li je Engleska trebalo da nastavi da napadima i pokuša da reši meč pošto je povela 1:0?

Nisu to učinili, a u periodu od trenutka kada su poveli pa do primljenog drugog gola, imali su posed lopte od svega 12 odsto.

Tuhel je napadače Markusa Rašforda i Ajvana Tonija ubacio u igru tek u sudijskoj nadoknadi vremena, dok su defanzivci Ezri Konsa, Den Bern i Niko O'Rajli ušli na teren pošto je Engleska povela.

„Potpuno smo se raspali", izjavio je bivši engleski reprezentativac Vejn Runi za BBC Sport.

„Sve je krenulo od selektora i odluka koje je doneo. Pristup je bio previše pasivan.

„Protiv ovakvog tima - svetskih šampiona - tako nešto ne može da prođe nekažnjeno. Ovo je bio najveći ispit koji nismo položili."

Zbog čega se, dakle, Engleska povukla, iako je imala kontrolu nad utakmicom protiv Argentine?

I da li su Tuhelove taktičke odluke u drugom poluvremenu krive za to što se Engleska nije plasirala u finale?

'Trenerska katastrofa': Kris Saton

Engleska je pokazala karakter na ovom Svetskom prvenstvu, uspevši da preokrene rezultat i pobedi najpre selekciju Demokratske Republike Kongo u šesnaestini finala, a o potom i Norvešku u četvrtfinalu.

„Razlika je u tome što su uspeli da odole Norveškoj ili Meksiku [u osmini finala], dok ti timovi nemaju kvalitet koji poseduje ova Argentina - kako u pogledu tehnike sa loptom, tako i u sposobnosti da vas kazne za greške", izjavio je bivši kapiten Engleske Alan Širer za BBC Sport.

„Tuhel je veoma, veoma rano bacio na sto njegove najbolje karte, a to mu se obilo o glavu."

Činilo se da je Engleska preuzela potpunu kontrolu nad polufinalnim mečom protiv starog rivala pošto je Entoni Gordon doneo vođstvo deset minuta po početku drugog poluvremena.

Navijači Engleske su burno slavili, ali je njihov tim potom prešao u potounu defanzivu.

„Činjenica da je Engleska povela, a zatim u suštini prepustila inicijativu Argentini... Bila je to trenerska katastrofa Tomasa Tuhela", ocenio je Kris Saton, osvajač Premijer lige sa Blekburnom u sezoni 1994/95, za BBC Radio 5.

„Ne možete da očekujete da se uspešno branite 30 minuta protiv kvalitetnog tima kakav je Argentina.

„Što se mene tiče, sve je na treneru. On je napravio izmene. Postavio se defanzivno, tako da je pitanje koje postavljam: 'Kako možete imati poverenja u Tomasa Tuhela da će voditi ovaj tim napred?'"

Engleska je i ranije gubila važne mečeve protiv Argentine.

Ko bi mogao da zaboravi čuveni gol Dijega Maradone - čuvenu „Božiju ruku" - na Svetskom prvenstvu 1986. u Meksiku, ili poraz na Mundijalu 1998. koji i danas boli.

Ipak, za ovaj poraz Engleska može da krivi samo sebe.

„Norveška i Meksiko su paničili protiv Engleske", rekao je za BBC Sport bivši golman Engleske Džo Hart.

„Nisam video ni trunku panike u ekipi Argentine, shvatili su kako mogu da oslobode prostor za velikog Lionela Mesija u zoni između linija, a po terenu su dominirali nad Engleskom.

„(Bivši selektor Engleske) Geret Sautgejt je trpeo brojne kritike zbog odluka u ključnim trenucima, recimo kada bi Engleska imala prednost u velikim utakmicama, a zatim bi se povukli i branili.

„Ne vidim da se bilo šta promenilo u tom pogledu u ovoj situaciji."

Dakle, koje su to izmene toliko iznervirale navijače Engleske?

Pri vođstvu od 1:0, mnogi su očekivali da će Tuhel krenuti po još jedan gol, ali je umesto toga nemački trener napravio tri defanzivne izmene.

Uveo je Konsu umesto Gordona u 72. minutu, prešavši na formaciju sa pet igrača u odbrani, a deset minuta kasnije uveo je dodatna pojačanja u odbrani, Barna i O'Rajlija.

Tuhel je u nadoknadi vremena u igru uveo napadače Rašforda i Tonija, ali se ispostavilo da je to bilo prekasno.

„Posle izmena koje smo napravili pri vođstvu od 1:0, imao sam osećaj da, ako Argentina postigne gol, nećemo stići do produžetaka", dodao je Runi.

Bivši defanzivac Engleske Mika Ričards izjavio je za BBC Sport: „Kada je Engleska postigla taj prvi gol, trebalo je da krene po drugi.

„Da, poštujete njihov kvalitet, ali povlačenje duboko u odbranu omogućilo je Argentini da uđe u ritam."

Bivši golman Engleske Pol Robinson je za BBC Radio 5, rekao da se Tuhel prerano i previše povukao u odbranu.

„Mislim da je tu pogrešio", dodao je Robinson, koji je između 2003. i 2007. godine 41 put nastupao za reprezentaciju Engleske.

„Doneo je mnoge ispravne odluke, ali smatram da je pokušaj čuvanja prednosti protiv ovakvog tima bio pogrešan potez."

'Pokušali smo da sačuvamo prednost, ali smo popustili'

Čak je i Emilijano Martinez, golman Argentine, priznao da se dinamika meča promenila posle vodećeg gola, kada se Engleska povukla i orijentisala na odbranu.

„Ponekad, kada vodite, morate da krenete napred", dodao je Martinez.

„Ne smete da menjate plan igre. Mislim da su oni to učinili i uveli dodatne defanzivce."

Tuhel je unapredio igru Engleske u odnosu na Svetsko prvenstvo 2022. godine, kada je ekipa stigla do četvrtfinala u kojem je poražena od Francuske.

Ipak, ovaj engleski tim krasi izuzetan individualni talenat igrača kao što su Hari Kejn i Džud Belingem.

Kapiten Engleske, Kejn, koji će na sledećem Svetskom prvenstvu biti blizu njegovog 36. rođendana, smatra da je njegova ekipa mogla više da učini.

„Kada smo poveli 1:0, činilo se da pokušavamo samo da sačuvamo prednost, što na ovom nivou nije dovoljno", rekao je kapiten Engleske.

„Osećam se užasno, jer smo naporno radili da bismo stigli dovde, a momci su dali sve od sebe - trčali su do iznemoglosti, prolivali krv, znoj i suze.

„Dobro smo vršili presing, izlagali smo ih velikom pritisku visoko na terenu, što nam je omogućilo da osvajamo lopte i bolje kontrolišemo igru.

„Posle gola - bilo da su oni poslali više igrača u napad ili mi nismo uspeli da im pariramo 'čovek na čoveka' - usledio je pravi talas napada za napadom.

„Momci su blokirali udarce, ali na kraju to jednostavno nije bilo dovoljno."

'Tuhel je pogrešio - mora to da prihvati'

Kada su ga na konferenciji za novinare posle utakmice pitali da li je doneo pogrešne odluke protiv Argentine, Tuhel je ogovorio:

„Ne, verujem da je to jednostavno priroda igre. Čim izgubite, nailazite na kritike, tako to ide.

„Ekipa je dala sve od sebe i bili smo veoma, veoma blizu.

„Odigrali smo jednu od naših boljih utakmica, možda i najbolju s obzirom na okolnosti.

„Ekipa je bila sjajna, ali nismo uspeli da napravimo taj poslednji korak".

Pohvalio je igrače, rekavši da su na celom turniru imali pravi mentalitet i ponašali se kao snažna grupa.

„Igrali smo protiv jakih timova u grupi, prešli veliku udaljenost, igrali na velikoj nadmorskoj visini, sa igračem manje, po vrućini i savladali svaku prepreku.

„Danas smo bili veoma blizu. Nije trenutak za analizu čitavog turnira", dodao je.

Uprkos plasmanu u polufinale, Tuhelova taktika i izbori biće danima na meti kritika pošto nije uspeo da odvede tim u finale, iako su vodili.

„Obožavam Tomasa Tuhela", dodao je bivši defanzivac Engleske Mika Ričards.

„Volim njegovu hrabrost. Sada je pogrešio i to mora da prihvati."

Jasna poruka navijača Engleske Tuhelu

REUTERS/Agustin Marcarian Posle poraza od Argentine, selektor Engleske Tomas Tuhel otrčao je u svlačionicu

Neki navijači Engleske pridružili su se kritikama selektora Tuhela.

Odmah posle utakmice, na društvenim mrežama smenjivale su se poruke: „Dajte Tuhelu odmah otkaz", „Zašto smo se branili?".

A u jednom od komentara poigrali su se prezimenom Tuhel: „Gou Tu hel ( Go to hell )", što znači: „Idi u pakao".

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(BBC News, 07.16.2026)