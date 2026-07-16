Đurić u Vašingtonu na ministarskoj konferenciji o političkom nasilju i terorizmu

Beta pre 54 minuta

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvovao je u Vašingtonu na ministarskoj konferenciji o ponovnom rastu političkog terorizma i rekao da i Srbija ima iskustva sa takvim incidentima, saopštio je danas njegov kabinet.

 
Na samitu, čiji je domaćin američki državni sekretar Marko Rubio, zvaničnici administracije predsednika SAD su održali govore, a Srbija, kako tvrdi, Đurić, "ima šta da kaže" kada je reč o borbi protiv političkog nasilja.

"Srbija snažno osuđuje kukavičke terorističke napade na predsednika Trampa i pokušaje ubistva koji su se desili prošle godine. Snažno osuđujemo ubistvo Čarlija Kirka, a sećanje na njega je obeleženo u našoj zemlji i grafitima i slikama i izrazima podrške onome što je radio", naveo je on.

Đurić je, kako se dodaje, rekao da je skup bio prilika da se čuje i o nasilju koje se sprovodi nad Srbima.

On je najavio da će tokom sastanka biti reči i o, kako je naveo, političkom nasilju koje se dešavalo u Srbiji prošle godine, s tim da se, kako je ocenio, sa poštovanjem govori o političkim protivnicima.

"Delovanje ekstremističkih organizacija, kao što je Antifa, kao što su Krvave šake, organizacije koje napadaju skupštinu Srbije, javne institucije, sudove, koje izazivaju nasilje i nerede na ulicama, jeste političko nasilje koje po oceni i kvalifikaciji pravosudnih organa, ponekada i prelazi granice terorizma", ocenio je Đurić.

On je dodao da današnja konferencija u Vašingtonu "ima za cilj da se uspostavi međunarodni dijalog i saradnja u bavljenju ovim stvarima, da se organizatori i finansijeri ovakvog političkog nasilja ne samo identifikuju, nego i sankcionišu".

"I Srbija je među evropskim zemljama koje učestvuju u ovde i imaju šta da kažu o ovoj temi", dodao je Đurić, zaključuje se u saopštenju.

 

Đurić u Vašingtonu razgovarao sa ministarkama Gruzije i Jamajke
 
 Šef srpske diplomatije razgovarao je danas u Vašingtonu sa ministarkama spoljnih poslova Gruzije i Jamajke na marginima Ministarskog sastanka o ponovnom jačanju političkog terorizma, čiji je domaćin američki državni sekretar Marko Rubio (Marco).

"Odličan razgovor na sastanku sa gruzijskom ministarkom spoljnih poslova Makom Bočorišvili, tokom ministarskog samita u Vašingtonu. Potvrdili smo našu obostranu posvećenost kontinuiranom unapređenju naših veza i podelili perspektive o međunarodnim bezbednosnim izazovima koji se stalno menjaju", napisao je Đurić na Instagramu.

Šef srpske diplomatije je naveo da se sastao i sa ministarskom spoljnih poslova Jamajke Kaminom Džonson Smit (Johnson Smith).

"Zajednički rad na rešavanju rastućih bezbednosnih pretnji ostaje visoko na našoj agendi i predstavlja pitanje od velikog značaja za međunarodnu zajednicu", dodao je Đurić.

On je prethodno imao sastanak sa izraelskim kolegom Gideonom Saarom.

 

 

Đurić sa izraelskim ministrom razgovarao o bilateralnim odnosima i suzbijanju ekstremizma
 
Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se danas u Vašingtonu sa svojim izraelskim kolegom Gideonom Saarom, sa kojim je, kako je objavio, imao dobar razgovor o odnosima Beograda i Jerusalima.

"Dobar razgovor danas sa mojim dragim izraelskim kolegom i prijateljem na marginama Ministarskog sastanka o ponovnom jačanju političkog terorizma, čiji je domaćin državni sekretar (Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio) u Vašingtonu", navodi se u Đurićevoj objavi na Iksu (X).

Ministar je dodao da je sa Saarom razgovarao i o "značaju koordinisanih međunarodnih napora u suzbijanju ekstremizma i očuvanju stabilnosti putem dijaloga i saradnje".

 
 
 
 
 
 
 

(Beta, 16.07.2026)

Povezane vesti »

Đurić u Vašingtonu razgovarao sa ministarkama Gruzije i Jamajke

Đurić u Vašingtonu razgovarao sa ministarkama Gruzije i Jamajke

Serbian News Media pre 49 minuta
Skup o borbi protiv ekstremizma u Vašingtonu – Rubio o radikalnoj levici, Đurić o političkom nasilju protiv Srba

Skup o borbi protiv ekstremizma u Vašingtonu – Rubio o radikalnoj levici, Đurić o političkom nasilju protiv Srba

RTS pre 49 minuta
Đurić na marginama ministarskog samita u Vašingtonu imao niz bilatralnih susreta

Đurić na marginama ministarskog samita u Vašingtonu imao niz bilatralnih susreta

Euronews pre 54 minuta
Rubio: SAD borbu protiv terorizma usmeravaju na krajnju levicu

Rubio: SAD borbu protiv terorizma usmeravaju na krajnju levicu

Politika pre 1 sat
Nova era istraživanja Meseca i Marsa: Srbija postaje 69. potpisnica Artemis sporazuma: "Važno je da naša zemlja neguje naučne…

Nova era istraživanja Meseca i Marsa: Srbija postaje 69. potpisnica Artemis sporazuma: "Važno je da naša zemlja neguje naučne i istraživačke potencijale"

Blic pre 2 sata
Rubio: SAD će borbu protiv terorizma usmeriti na krajnju levicu

Rubio: SAD će borbu protiv terorizma usmeriti na krajnju levicu

Euronews pre 2 sata
Vašington proglasio novog neprijatelja! Rubio: Amerika kreće u obračun sa krajnjom levicom

Vašington proglasio novog neprijatelja! Rubio: Amerika kreće u obračun sa krajnjom levicom

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonMarko Đurić

Društvo, najnovije vesti »

Četiri osobe uhapšene zbog napada na advokata Danka Cvejića

Četiri osobe uhapšene zbog napada na advokata Danka Cvejića

Danas pre 9 minuta
Uhapšena dvojica napadača na tinejdžera u Novom Sadu, za trojicom se traga

Uhapšena dvojica napadača na tinejdžera u Novom Sadu, za trojicom se traga

Danas pre 19 minuta
MUP: Hapšenje zbog krijumčarenja ljudi

MUP: Hapšenje zbog krijumčarenja ljudi

Danas pre 1 sat
Izvinjenje samo Vučiću i Vladi: Da li su ministarka i njoj slični nešto naučili iz krvavih 90-ih?

Izvinjenje samo Vučiću i Vladi: Da li su ministarka i njoj slični nešto naučili iz krvavih 90-ih?

Danas pre 2 sata
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 56. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 56. kolu?

Danas pre 2 sata