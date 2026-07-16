Đurić u Vašingtonu na ministarskoj konferenciji o političkom nasilju i terorizmu

Beta pre 54 minuta

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić učestvovao je u Vašingtonu na ministarskoj konferenciji o ponovnom rastu političkog terorizma i rekao da i Srbija ima iskustva sa takvim incidentima, saopštio je danas njegov kabinet.

Na samitu, čiji je domaćin američki državni sekretar Marko Rubio, zvaničnici administracije predsednika SAD su održali govore, a Srbija, kako tvrdi, Đurić, "ima šta da kaže" kada je reč o borbi protiv političkog nasilja.

"Srbija snažno osuđuje kukavičke terorističke napade na predsednika Trampa i pokušaje ubistva koji su se desili prošle godine. Snažno osuđujemo ubistvo Čarlija Kirka, a sećanje na njega je obeleženo u našoj zemlji i grafitima i slikama i izrazima podrške onome što je radio", naveo je on.

Đurić je, kako se dodaje, rekao da je skup bio prilika da se čuje i o nasilju koje se sprovodi nad Srbima.

On je najavio da će tokom sastanka biti reči i o, kako je naveo, političkom nasilju koje se dešavalo u Srbiji prošle godine, s tim da se, kako je ocenio, sa poštovanjem govori o političkim protivnicima.

"Delovanje ekstremističkih organizacija, kao što je Antifa, kao što su Krvave šake, organizacije koje napadaju skupštinu Srbije, javne institucije, sudove, koje izazivaju nasilje i nerede na ulicama, jeste političko nasilje koje po oceni i kvalifikaciji pravosudnih organa, ponekada i prelazi granice terorizma", ocenio je Đurić.

On je dodao da današnja konferencija u Vašingtonu "ima za cilj da se uspostavi međunarodni dijalog i saradnja u bavljenju ovim stvarima, da se organizatori i finansijeri ovakvog političkog nasilja ne samo identifikuju, nego i sankcionišu".

"I Srbija je među evropskim zemljama koje učestvuju u ovde i imaju šta da kažu o ovoj temi", dodao je Đurić, zaključuje se u saopštenju.

Đurić u Vašingtonu razgovarao sa ministarkama Gruzije i Jamajke

Šef srpske diplomatije razgovarao je danas u Vašingtonu sa ministarkama spoljnih poslova Gruzije i Jamajke na marginima Ministarskog sastanka o ponovnom jačanju političkog terorizma, čiji je domaćin američki državni sekretar Marko Rubio (Marco). "Odličan razgovor na sastanku sa gruzijskom ministarkom spoljnih poslova Makom Bočorišvili, tokom ministarskog samita u Vašingtonu. Potvrdili smo našu obostranu posvećenost kontinuiranom unapređenju naših veza i podelili perspektive o međunarodnim bezbednosnim izazovima koji se stalno menjaju", napisao je Đurić na Instagramu. Šef srpske diplomatije je naveo da se sastao i sa ministarskom spoljnih poslova Jamajke Kaminom Džonson Smit (Johnson Smith). "Zajednički rad na rešavanju rastućih bezbednosnih pretnji ostaje visoko na našoj agendi i predstavlja pitanje od velikog značaja za međunarodnu zajednicu", dodao je Đurić. On je prethodno imao sastanak sa izraelskim kolegom Gideonom Saarom.

Đurić sa izraelskim ministrom razgovarao o bilateralnim odnosima i suzbijanju ekstremizma

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se danas u Vašingtonu sa svojim izraelskim kolegom Gideonom Saarom, sa kojim je, kako je objavio, imao dobar razgovor o odnosima Beograda i Jerusalima. "Dobar razgovor danas sa mojim dragim izraelskim kolegom i prijateljem na marginama Ministarskog sastanka o ponovnom jačanju političkog terorizma, čiji je domaćin državni sekretar (Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio) u Vašingtonu", navodi se u Đurićevoj objavi na Iksu (X). Ministar je dodao da je sa Saarom razgovarao i o "značaju koordinisanih međunarodnih napora u suzbijanju ekstremizma i očuvanju stabilnosti putem dijaloga i saradnje".

(Beta, 16.07.2026)