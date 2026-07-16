Film Vetre, pričaj sa mnom osvojio dve Zlatne arene na Pulskom filmskom festivalu

Beta pre 50 minuta

Film "Vetre, pričaj sa mnom" reditelja Stefana Đorđevića osvojio je dve Zlatne arene na 73. Pulskom filmskom festivalu.

Ostvarenje je proglašeno najboljim filmom u manjinskoj koprodukciji, dok je Marko Brdar nagrađen Zlatnom arenom za najbolju fotografiju u manjinskoj koprodukciji, saopšteno je.

"Baveći se jednim od najtežih ljudskih iskustava, film dosledno izbegava patetiku i jednostavna emocionalna rešenja, gradeći sopstveni, originalni filmski jezik, u kojem tišina, ritam i suptilni gestovi nose jednaku težinu kao i reči. Nagrada se dodeljuje za izuzetnu hrabrost i filmsku preciznost u suočavanju sa temom gubitka", navodi se u obrazloženju.

Inspirisan ličnim iskustvima reditelja, film prati Stefana koji se, prvi put nakon smrti majke Nece, vraća kući kako bi sa porodicom proslavio bakin rođendan. Vođen željom da završi film o majci i da pomogne povređenom psu, njegov povratak prerasta u putovanje ka isceljenju.

U filmu igraju članovi rediteljeve porodice, koji zajedno rade na završetku radova na Necinoj kamp-prikolici. Uloge tumače: Negrica Đorđević, Stefan Đorđević, Boško Đorđević, Đorđe Davidović, Budimir Jovanović, Ljiljana Jovanović, Marina Davidović, Vidak Davidović, Ana Petrović, Jana Mihajlović, Jakov Mihajlović i pas Lija. "Vetre, pričaj sa mnom" nastao je u koprodukciji Srbije, Slovenije i Hrvatske. Film je do sada osvojio brojne nagrade širom sveta: Glavnu nagradu za najbolji film na Bolzano Film Festivalu Bozen (BFFB) u Italiji, nagradu za najbolji međunarodni dugometražni film na Guanajuato International Film Festivalu (GIFF) u Meksiku, kao i Glavnu nagradu na 31. Sarajevo Film Festivalu. Dobitnik je i East of Europe nagrade na CineFest Miskolc festivalu u Mađarskoj, dok je direktor fotografije Marko Brdar nagrađen za najbolju kameru na Međunarodnom filmskom festivalu na Kipru (CYIFF). Film je, takođe, osvojio Vanguard nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu u Vankuveru, jednom od najznačajnijih festivala u Kanadi, nagradu za najbolji film na Valdivia International Film Festivalu u Čileu, kao i specijalno priznanje na Lima Alterna Međunarodnom filmskom festivalu u Peruu. Vetar je dobitnik nagrade Grand Prix na CinEast festivalu u Luksemburgu, kao i nagrade za najbolji film na 23. Zagreb Film Festivalu. Na 31. Festivalu autorskog filma, Đorđević je nagrađen za najbolju režiju. Film je dobitnik i New Vision Award nagrade na festivalu Crossing Europe u Lincu.

(Beta, 16.07.2026)