Kijev Indipendent: Prisilna ostavka ministra odbrane izazvala negodovanje širom zemlje

Beta pre 2 sata

Ostavka ukrajinskog ministra odbrane Mihaila Fedorova u sredu izazvala je negodovanje među političarima, vojnicima, veteranima i ličnostima civilnog društva, koji su rekli da ne razumeju odluku i da je smatraju prisilnom, preneo je danas ukrajinski list Kijev Indipendent (Kyiv Independent).

I članovi parlamenta iz vladajuće stranke i iz opozicije negodovali su zbog smene.

"To je loša vest", rekao je neimenovan član vladajuće stranke.

Liderka opozicije Irina Geraščenko takođe je osudila odluku.

Dmitro Kozjatinski, bivši borac koji je bio jedan od glavnih organizatora masovnih protesta u leto 2025. protiv zakona koji ograničava nezavisnost ukrajinskih agencija za borbu protiv korupcije, pozvao je na proteste koji su tokom dana održani.

"Ministar odbrane je smenjen usred efikasnih reformi, konačno efikasnih. Biće zamenjen nekim pod čijim vođstvom se svaka nada u reformu može zaboraviti", ocenio je Kozjatinski.

Prema njegovim rečima, Ukrajina nikada neće pobediti Rusiju sve dok "ista široko rasprostranjena stagnacija i korupcija vladaju u ukrajinskoj vojsci i ministarstvima".

Ta smena je podstakla i Serhija Sternjenka, poznatog ukrajinskog aktivistu i blogera, koji je u januaru imenovan za savetnika za ratovanje dronovima Fedorovu, da hvali odlazećeg ministra odbrane.

"Mihailo Fedorov je najbolji ministar odbrane u celoj našoj istoriji", rekao je bloger i pohvalio liderstvo i posvećenost Fedorova.

Kao konkretna dostignuća Fedorova, Sternjenko je naveo standardizaciju kopnenih kontrolnih stanica za dronove sa optičkim vlaknima i nadogradnju brigada, uprkos "birokratskim preprekama" koje su blokirale druge reforme.

"Žao mi je što je danas naša država mnogo dalje od pobede", dodao je on.

Ostavka Fedorova dolazi usred glasina o sukobu sa vrhovnim komandantom ukrajinskih oružanih snaga, general-pukovnikom Aleksandrom Sirskim.

Prema pisanju ukrajinskih medija, Fedorova bi mogao da zameni sadašnji ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko.

Fedorov je u sredu uveče na društvenim mrežama saopštio da podnosi ostavku posle ostavke premijerke Julije Sviridenko u okviru rekonstrukcije vlade koju je naredio predsednik Volodimir Zelenski.

"Bila mi je velika čast služiti ukrajinskom narodu kao ministar odbrane", napisao je Fedorov na Telegramu u dugačkoj poruci navodeći uspehe svog ministarstva, koje je vodio od januara, posle čega je usledila kraća poruka u kojoj je izneo svoje neuspehe.

(Beta, 16.07.2026)