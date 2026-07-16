MUP: Jedna osoba uhapšena zbog krijumčarenja ljudi, otkriven hostel u Surčinu

Beta pre 29 minuta

Policija u Beogradu je tokom kontrole neregistrovanog hostela na području opštine Surčin, zatekla vlasnika-kineskog državljanina i još 11 stranih državljana, dok su u podrumskim prostorijama objekta zatekli još dva strana državljanina - Indije i Pakistana, saopšteno je večeras.

Uhapšen je državljanin Pakistana A.A. (36) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

"U objektu su pronađene 42 različite putne isprave i još 45 raznih dokumenata, lične karte, vozačke dozvole i drugo, uglavnom izdatih od strane Indije, Pakistana i Bangladeša", navelo je ministarstvo unutrašnjih poslova.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, sproveden je u nadležno tužilaštvo.

Protiv kineskog državljanina biće podneta odgovarajuća prekršajna prijava, a istom je doneto Rešenje o prestanku važenja jedinstvene dozvole sa zabranom povratka od jedne godine.

"Za 13 zatečenih državljana je utvrđeno da su zakonito ušli na teritoriju Srbije, a osobe koje su prekoračila zakonski rok za boravak su prekršajno procesuirane. Četiri strana državljanina smeštena su u Prihvatilište za strance i sa njima se nastavlja dalji rad", piše u saopštenju.

(Beta, 16.07.2026)