MUP: Uhapšene četiri osobe zbog napada na advokata Cvejića

Beta pre 4 sati

 Policija na Novom Beogradu uhapsila je četiri osobe zbog sumnje da su 4. jula učestvovale u napadu na advokata Danka Cvejića i M.J, koji je pretučen iste večeri.

 
Uhapšeni su Đ. M. (20), J. B. (28), D. R. (21) i V. B. (21), saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).
Oni se sumnjiče da su 4. jula u Bulevaru Arsenija Čarnojevića, fizički napali i zadali više advokatu Cvejiću i M. J. (19).

Tom prilikom, oštećeni D. C. zadobio je teške, dok je oštećeni M. J. zadobio lake telesne povrede.

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšenim licima određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz odgovarajuće prijave, biti privedeni tužilaštvu.

Advokata Danka Cvejića su 4. jula, ispred zgrade gde živi na Novom Beogradu, bejzbol palicama pretukla osmorica nemaskiranih batinaša, nanevši mu teške telesne povrede: dva preloma lobanje i prelom nosne kosti.

Cvejića su tukli u prisustvu dvoje njegove maloletne dece.

Advokat Cvejić kazao je agenciji Beta da ne zna šta je mogao biti motiv za napad i da ga, pored teških povreda, najviše boli to što su deca, koja su posmatrala kako im oca tuku batinaši, svake noći uplakana.

(Beta, 16.07.2026)

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