Odbrana struke: Zbog čega tri godine nije doneta odluka o zabrani Levijatana?

Beta pre 1 sat

Grupa sudija i tužilaca "Odbrana struke" pozvala je danas predsednika Ustavnog suda Vladana Petrova da obavesti javnost zbog čega Ustavni sud već tri godine nije odlučio o predlogu za zabranu udruženja "Levijatan" koji je podnet u julu 2023. godine.

"Nedopustivo je da Ustavni sud godinama ne postupa u predmetu od izuzetnog javnog značaja", poručile su sudije i tužioci u saopštenju.

Istakli su da ćutanje najviše sudske instance "ne samo da podriva poverenje građana u pravnu državu, već stvara utisak da se protivzakonito delovanje toleriše i ohrabruje".

Dodali su da višegodišnje neodlučivanje o ovom predlogu ostavlja prostor za dalje kršenje zakona i ljudskih prava, kao i za otvorene pritiske, pretnje i napade na sudije.

"Građani Srbije imaju pravo da znaju zbog čega Ustavni sud već tri godine izostavlja odluku u predmetu koji se neposredno tiče zaštite ustavnog poretka i vladavine prava", poručila je grupa sudija i tužilaca.

(Beta, 16.07.2026)