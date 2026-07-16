Odbrana struke: Zbog čega tri godine nije doneta odluka o zabrani Levijatana?

Beta pre 1 sat

Grupa sudija i tužilaca "Odbrana struke" pozvala je danas predsednika Ustavnog suda Vladana Petrova da obavesti javnost zbog čega Ustavni sud već tri godine nije odlučio o predlogu za zabranu udruženja "Levijatan" koji je podnet u julu 2023. godine.

"Nedopustivo je da Ustavni sud godinama ne postupa u predmetu od izuzetnog javnog značaja", poručile su sudije i tužioci u saopštenju.

Istakli su da ćutanje najviše sudske instance "ne samo da podriva poverenje građana u pravnu državu, već stvara utisak da se protivzakonito delovanje toleriše i ohrabruje".

Dodali su da višegodišnje neodlučivanje o ovom predlogu ostavlja prostor za dalje kršenje zakona i ljudskih prava, kao i za otvorene pritiske, pretnje i napade na sudije.

"Građani Srbije imaju pravo da znaju zbog čega Ustavni sud već tri godine izostavlja odluku u predmetu koji se neposredno tiče zaštite ustavnog poretka i vladavine prava", poručila je grupa sudija i tužilaca.

(Beta, 16.07.2026)

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