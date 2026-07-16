Stejt department za RSE: Strateški dijalog odražava novo doba odnosa SAD i Srbije

Beta pre 25 minuta

Strateški dijalog Sjedinjenih Američkih Država i Srbije koji će početi u petak "odražava novo doba odnosa dvije zemlje", rečeno je u Stejt departmentu za Radio Slobodnu Evropu (RSE).

Kako se ističe "to je znak predanosti obe zemlje proširenju i produbljivanju partnerstva", navodi danas RSE.

"Kroz dijalog, Sjedinjene Države i Srbija radiće na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze, te izgradnju prosperitetnije budućnosti", prenosi se u odgovoru iz Stejt departmenta.

Dodaje se i da američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) najavio 6. avgusta prošle godine da će se održati prvi strateški dijalog između SAD i Srbije.

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić najavio je ranije da će strateški dijalog SAD i Srbije biti otvoren u petak u Vašingtonu i nazvao to jednom od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina.

Đurić je sa delegacijom Srbije stigao u Vašington gde će večeras potpisati pristupanje Srbije svemirskom programu Artemis kao i niz sporazuma o saradnji sa Američkom svemirskom agencijom NASA. Ceremonija potpisivanja će biti održana u sedištu NASA-e u Vašingtonu, najavila je Američka svermirska agencija.

Đurić će danas učestvovati i na samitu o borbi protiv terorizma i političkog ekstremizma, koji organizuje državni sekretar SAD Marko Rubio.

(Beta, 16.07.2026)