Strahuje se da je 500 Rohindža izbeglica stradalo u potapanju brodova u Benglaskom zalivu

Beta pre 1 sat

Strahuje se da je više od 500 osoba izgubilo život posle izveštaja da su se u Bengalskom zalivu potopila dva broda sa pripadnicima progonjene Rohindža manjine iz Mjanmara, rekli su danas zvaničnici.

Prema preliminarnim informacijama dva broda napustila su zapadnu državu Mjanmara Rahin krajem juna sa uglavnom Rohindža putnicima, uključujući neke koji su doputovali iz izbegličkih kampova preko granice u Bangladešu, saopštili su Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR).

Jedan brod u kome se veruje da je bilo oko 250 osoba izgubio je kontakt ubrzo posle kretanja. Drugi brod sa oko 280 osoba, prema izveštajima, veruje se da je potonuo kod obale Ajejarvadi u Mjanmaru 8. jula.

"Iako incidenti i broj nastradalih treba još zvaično zvanično da budu potvrđeni UNHCR i IOM ozbiljno su zabrinuti potencijalno strašnim gubitkom života", navele su te dve agencije.

Pripadnici Rohindža zajednice, koji su poslednjih godina masovno bežali iz Mjanmara i iz izbegličkih kampova u Bangladešu obično izbegavaju takva putovanja brodom u ovo doba godine kada su česti monsuni i uslovi na moru su posebno opasni. UNHCR i IOM su ovo istakli u svom saopštenju navodeći da nedavne jake kiše i poplave širom regiona čine takva putovanja posebno riskantnim.

Oko 1,2 miliona ljudi bez državljanstva, uglavnom muslimanskih Rohindža su blokirani u prenatrpanim izbegličkim kampovima u Bangladešu pošto su bežali od talasa nasilja bezbednosnih snaga u Mjanmaru.

Izbeglice nemaju načina bezbedno da se vrate u Mjanmar, gde je vojska koja je ubila hiljade Rohindža 2017. godine ostaje na vlasti u njihovoj domovini. SAD su to delovanje snaga Mjanmara nazvale genocidom. Rohindže koje i dalje žive u Mjanmaru suočavaju se sa jakim restrikcijama i mnogi su zatvoreni u logorima.

Velika smanjenja pomoći SAD i drugih zemalja dovela su do rezanja sledovanja u izbegličkim kampovima u Bangladešu, dok se vladajuća vojska i etničke naoružane organizacije u Rahinu bore da preuzmu kontrolu te oblasti.

Nemiri su doveli do toga da sve veći broj Rohindža pokušava da pređe preko okeana do Malezije u nesigurnim brodovima. Hiljade njih su izgubile živote u tim pokušajima, uključujući bebe, decu i trudnice. Lokalne pomorske vlasti često su napuštale Rohindže na moru, ignorišući objave o brodovima u teškoćama.

IOM i UNHCR danas su saopštili da najnovija potencijalna tragedija na moru ukazuje na produženi nedostatak održivih rešenja za Rohindže, i pozvale međunarodnu zajednicu da podrži one koji su zarobljeni u kampovima u Bangladešu.

Više od 6.500 Rohindža je pobeglo i skoro 900 je prijavljeno kao poginulo ili nestalo u 2025. godini, što je najsmrtonosnija godina za tu populaciju koja je pokušala da ode brodom. Ta cifra predstavlja najvišu stopu mortaliteta za bilo koju morsku rutu za izbeglice i migrante na svetu, saopštio je UNHCR.

(Beta, 16.07.2026)