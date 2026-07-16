U Srbiji poginulo 188 osoba u saobraćajnim nesrećama tokom 2026. godine

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević kazao je na konferenciji za medije u Palati Srbija da je tokom prethodnih pet godina prosečan broj stradalih na putevima od januara do jula bio veći (221) te dodao da je tokom 2026. godine povređeno oko 500 ljudi manje nego lane.

Po njegovim rečima, statistički podaci u vezi sa saobraćajnim nezgodama su bolji nego prethodnih godina, ali je turistička sezona najkritičniji period godine.

Kazao je da su tokom prvih šest meseci zabeležena 73 dana kada niko nije poginuo u saobraćaju, ali da je 8. marta stradalo šest osoba za samo 24 sata.

Po njegovim rečima, među stradalima je bilo najviše osoba uzrasta od 30 do 64 godine (88), a 44 mladih je poginulo u saobraćajnim nesrećama.

"Četvoro dece je stradalo, a to je troje manje nego prošle godine. Apelujem na roditelje da na propisan način prevoze decu", kazao je Lakićević.

Rekao je da neprilagođena brzina predstavlja uzrok skoro 50 odsto nesreća sa mrtnim ishodom, a da je u 12 odsto situacija alkohol uticajan faktor.