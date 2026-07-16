Vučić sa predstavnicima SZO potpisao dvogodišnji Sporazum o saradnji

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je u Beogradu razgovarao sa regionalnim direktorom Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Hansom Klugeom i predstavnicima te organizacije u Srbiji o jačanju državnog zdravstvenog sistema.

Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je sa zvaničnicima razgovarao i o unapređenju dostupnosti lekova i mogućnostima za povoljnije cene farmaceutskih proizvoda, kao i o budućim izazovima u oblasti globalnog zdravlja.

"Razmenili smo mišljenja i o daljem usklađivanju našeg zdravstvenog sistema sa evropskim standardima u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, uključujući i mere usmerene na zaštitu javnog zdravlja i smanjenje upotrebe duvana", navodi se u objavi.

Vučić je naveo da su Srbija i SZO potpisale Dvogoišnji sporazum o saradnji za period 2026-2027. koji predstavlja "potvrdu snažnog partnerstva i zajedničke posvećenosti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve naše građane".

"Srbija ostaje posvećena ulaganjima u zdravstvo i saradnji sa međunarodnim partnerima, jer samo snažan i moderan zdravstveni sistem može da odgovori na izazove budućnosti i sačuva ono što je najvrednije, a to je zdravlje naših građana", zaključuje se u objavi.

Sastanku je prisustvovao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

(Beta, 16.07.2026)