(Foto) "Nije čekao da ga iko pozove" Ovo je doktor iz Crne Gore koji je pružao prvu pomoć povređenim Nišlijama nakon stravične nesreće: "Bio je van dužnosti"

Među povređenima su i deca, a najteže je povređen dečak koji je u kritičnom stanju i na mehaničkoj ventilaciji Dr Petar Milić iz KBC Kotor, iako nije bio na dužnosti, odmah je pritekao u Specijalnu bolnicu Risan kako bi pomogao kolegama i povređenima U trenucima kada su se lekari u Specijalnoj bolnici Risan borili za povređene nakon teške saobraćajne nesreće u mestu Lipci u Crnoj Gori, pomoć je stigla i od kolege koji tog dana nije bio na dužnosti. Dr Petar Milić,