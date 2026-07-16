Grupa dečaka počela da beži, jedna pao, napadači ga izudarali palicama! Novi detalji prebijanja tinejdžera u Novom Sadu ispred škole

Blic pre 16 minuta
Grupa dečaka počela da beži, jedna pao, napadači ga izudarali palicama! Novi detalji prebijanja tinejdžera u Novom Sadu ispred…

Dečaci su pokušali da pobegnu, ali je jedan od njih pao i bio pretučen Napadnuti dečak zadobio je višestruke kontuzione povrede i posekotine, najviše na glavi Petnaestogodišnji dečak zadobio je povrede u tuči koja se sinoć oko 23 časa dogodila u Ulici vojvode Knićanina, odnosno u parku kod Medicinske škole u Novom Sadu.

Otkriveni su i novi detalji napada. Kako javlja "Dnevnik", tinejdžer se nalazi u društvu vršnjaka kada je oko 23 časa naišla grupa, za sada nepoznatih lica, sa drvenim palicama. Kada su ih videli, kako piše ovaj medij, tinejdžeri su navodno počeli da beže, ali se jedan od njih spotakao i pao. Kako kažu žitelji ovog dela Novog Sada, njega su napadači počeli da udaraju. Sve okolnosti će utvrditi istraga. Lekarska ekipa intervenisala je po prvom prioritetu sinoć posle
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