Miloš (28) opremao sobu za sestriće blizance i birao salu za svadbu, sutradan ga pokosio BMW! Potresna ispovest oca nastradalog mladića: "Naš život je izgubio smisao"

Dan pre nesreće, Miloš je proslavio 28. rođendan sa porodicom i planirao je venčanje sa devojkom Osumnjičeni vozač je posle tri meseca pušten na slobodu pošto je položio jemstvo - Moj Miloš je uvek bio nasmejan, vedrog duha, lepo vaspitan, spreman svakome da pomogne.

Imao je velike snove i planove za budućnost, radovali smo se svakom njegovom uspehu, a danas ga posećujemo na groblju - ovim rečima započinje bolnu ispovest Dušan, otac Miloša Miloševića (28) kojeg je 6. aprila, na pešačkom ostrvu, automobilom usmrtio vozač BMW-a M.T. (50). Osumnjičeni je tri meseca proveo u pritvoru, nakon čega mu je isti ukinut, jer je položio jemstvo, potvrđeno je iz suda za medije. Dan pre tragedije, Miloš proslavio je svoj 28. rođendan, u