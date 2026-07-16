Miloš (28) opremao sobu za sestriće blizance i birao salu za svadbu, sutradan ga pokosio BMW! Potresna ispovest oca nastradalog mladića: "Naš život je izgubio smisao"

Blic pre 17 minuta
Miloš (28) opremao sobu za sestriće blizance i birao salu za svadbu, sutradan ga pokosio BMW! Potresna ispovest oca…

Dan pre nesreće, Miloš je proslavio 28. rođendan sa porodicom i planirao je venčanje sa devojkom Osumnjičeni vozač je posle tri meseca pušten na slobodu pošto je položio jemstvo - Moj Miloš je uvek bio nasmejan, vedrog duha, lepo vaspitan, spreman svakome da pomogne.

Imao je velike snove i planove za budućnost, radovali smo se svakom njegovom uspehu, a danas ga posećujemo na groblju - ovim rečima započinje bolnu ispovest Dušan, otac Miloša Miloševića (28) kojeg je 6. aprila, na pešačkom ostrvu, automobilom usmrtio vozač BMW-a M.T. (50). Osumnjičeni je tri meseca proveo u pritvoru, nakon čega mu je isti ukinut, jer je položio jemstvo, potvrđeno je iz suda za medije. Dan pre tragedije, Miloš proslavio je svoj 28. rođendan, u
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Miloš (28) opremao sobu za sestriće blizance i birao salu za svadbu, sutradan ga pokosio BMW! Potresna ispovest oca…

Miloš (28) opremao sobu za sestriće blizance i birao salu za svadbu, sutradan ga pokosio BMW! Potresna ispovest oca nastradalog mladića: "Naš život je izgubio smisao"

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