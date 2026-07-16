Narednih dana veće gužve na auto-putevima Oglasili se iz "Puteva Srbije": Ove stvari obavezno ispoštujte

Blic pre 21 minuta
Narednih dana veće gužve na auto-putevima Oglasili se iz "Puteva Srbije": Ove stvari obavezno ispoštujte
Elektronska naplata putarine (TAG uređaji) omogućava najbrži prolazak kroz naplatne stanice Vozačima se savetuje da koriste aplikacije i portale 'Puteva Srbije' za pravovremene informacije o stanju na putevima "Putevi Srbije" d.o.o. saopštilo je danas da se narednih par dana na srpskim auto-putevima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, kao i da sve naplatne stanice rade punim kapacitetom, a kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa
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Narednih dana veće gužve na auto-putevima Oglasili se iz "Puteva Srbije": Ove stvari obavezno ispoštujte

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