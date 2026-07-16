Pretučeni dečak iz Novog Sada na intenzivnoj nezi! Zadobio višestruke povrede glave i lica nakon što su ga iz čista mira pretukli huligani

Blic pre 1 sat
Pretučeni dečak iz Novog Sada na intenzivnoj nezi! Zadobio višestruke povrede glave i lica nakon što su ga iz čista mira…

Petnaestogodišnji dečak pretučen je palicama u Novom Sadu i zadobio teške povrede glave i lica.

Lekarski konzilijum sprovodi sanaciju povreda prema prioritetima zbog njihove težine. Petnaestogodišnji dečak koji je sinoć prebijen palicama u Novom Sadu zadobio je teške telesne povrede u vidu višestrukih preloma kostiju glave i lica, uz lakše povrede po telu u vidu osekotina, saznaje "Blic". Dečak se nalazi na Odeljenju intenzivne nege u novosadskoj Dečijoj bolnici pod stalnim lekarskim nadzorom. - Petnaestogodišnjak je zadobio teške telesne povrede i trenutno
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