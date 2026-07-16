Sa povredama glave hitno prebačen na hirurgiju: Poznato stanje dečaka (15) koji je sinoć pretučen u Novom Sadu ispred škole…

Lekarska ekipa hitno je intervenisala po pozivu prve hitnosti Posle inicijalne pomoći prevezen je na dečju hirurgiju Petnaestogodišnji dečak zadobio je povrede u tuči koja se sinoć oko 23 časa dogodila u Ulici vojvode Knićanina, odnosno u parku kod Medicinske škole u Novom Sadu.

Lekarska ekipa intervenisala je po prvom prioritetu sinoć posle 23 časa, izjavio je portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad (ŽUM) dr Zoran Krulj. "N. N. muško lice, 2011. godište, zadobio je višestruke kontuzione povrede i sekotine po telu, predominantno na glavi. Nakon inicijalnog zbrinjavanja prevezen je na dečju hirurgiju", rekao je dr Krulj. Kako javlja " Dnevnik", tinejdžer se nalazi u društvu vršnjaka kada je oko 23 časa naišla grupa, za sada