"SAD ne želim da pregovaram, udaramo još jače!" Tramp besni: Eksplozije širom Irana, odmazda raketnim napadima na američke baze

Blic pre 3 sata
"SAD ne želim da pregovaram, udaramo još jače!" Tramp besni: Eksplozije širom Irana, odmazda raketnim napadima na američke baze…
U Iranu je prijavljeno više eksplozija, posebno na jugu zemlje, nakon američkih udara na vojne ciljeve, ali nema podataka o žrtvama Jordan je presreo i oborio osam iranskih raketa koje su ušle u njegov vazdušni prostor, bez žrtava ili štete Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko ne pristanu na sporazum. istovremeno,
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