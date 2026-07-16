Srbija pristupila Artemis svemirskom programu! Nova era u sedištu NASA: "Sporazum ima simboličku vrednost"

Blic pre 31 minuta
Srbija pristupila Artemis svemirskom programu! Nova era u sedištu NASA: "Sporazum ima simboličku vrednost"
Sporazum je potpisao ministar spoljnih poslova Marko Đurić uz prisustvo američkih i srpskih zvaničnika Pristupanjem programu, otvaraju se nove mogućnosti za srpske naučnike, kompanije i institucije u oblasti svemirskih istraživanja Srbija je danas u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila Artemis svemirskom programu, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Ceremoniji potpisivanju prisustvovali su i zamenik
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Srbija pristupila Artemis svemirskom programu

Srbija pristupila Artemis svemirskom programu

RTV pre 41 minuta
Srbija pristupila Artemis svemirskom programu, sporazum potpisao Marko Đurić

Srbija pristupila Artemis svemirskom programu, sporazum potpisao Marko Đurić

Newsmax Balkans pre 36 minuta
Srbija pristupila Artemis svemirskom programu

Srbija pristupila Artemis svemirskom programu

Euronews pre 41 minuta
Đurić u Vašingtonu razgovarao sa ministarkama Gruzije i Jamajke

Đurić u Vašingtonu razgovarao sa ministarkama Gruzije i Jamajke

Serbian News Media pre 2 sata
Skup o borbi protiv ekstremizma u Vašingtonu – Rubio o radikalnoj levici, Đurić o političkom nasilju protiv Srba

Skup o borbi protiv ekstremizma u Vašingtonu – Rubio o radikalnoj levici, Đurić o političkom nasilju protiv Srba

RTS pre 2 sata
Đurić u Vašingtonu na ministarskoj konferenciji o političkom nasilju i terorizmu

Đurić u Vašingtonu na ministarskoj konferenciji o političkom nasilju i terorizmu

Beta pre 2 sata
Đurić na marginama ministarskog samita u Vašingtonu imao niz bilatralnih susreta

Đurić na marginama ministarskog samita u Vašingtonu imao niz bilatralnih susreta

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonMarko Đurić

Društvo, najnovije vesti »

Opšte iznenađenje: Jelena Pavlović, revisited

Opšte iznenađenje: Jelena Pavlović, revisited

Radar pre 16 minuta
Održan protest u Novom Sadu zbog prebijanja dečaka

Održan protest u Novom Sadu zbog prebijanja dečaka

Danas pre 21 minuta
Mladi fizičari iz Srbije osvojili srebrnu medalju na takmičenju u Cirihu

Mladi fizičari iz Srbije osvojili srebrnu medalju na takmičenju u Cirihu

Danas pre 16 minuta
Istorijski uspeh srpskih mladih fizičara: Osvojili srebrnu medalju na takmičenju u Cirihu

Istorijski uspeh srpskih mladih fizičara: Osvojili srebrnu medalju na takmičenju u Cirihu

Newsmax Balkans pre 16 minuta
Venecijanska komisija objavila mišljenje o izmenama nacrta zakona o Pravosudnoj akademiji

Venecijanska komisija objavila mišljenje o izmenama nacrta zakona o Pravosudnoj akademiji

Danas pre 1 sat