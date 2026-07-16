Srbija pristupila Artemis svemirskom programu! Nova era u sedištu NASA: "Sporazum ima simboličku vrednost"

Sporazum je potpisao ministar spoljnih poslova Marko Đurić uz prisustvo američkih i srpskih zvaničnika Pristupanjem programu, otvaraju se nove mogućnosti za srpske naučnike, kompanije i institucije u oblasti svemirskih istraživanja Srbija je danas u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila Artemis svemirskom programu, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Ceremoniji potpisivanju prisustvovali su i zamenik