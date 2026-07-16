Tuga na Novom groblju: Kolege došle da upute poslednji pozdrav Andriji Bajiću, Mirko Kodić nosi crvenu ružu, a tu je i poznata starleta (video)

Pevač Andrija Bajić sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Na sahrani su prisustvovali njegova supruga Mala Cana i ćerke sa porodicama, kao i brojni prijatelji, kolege i saradnici. Pevač narodne muzike Andrija Bajić biće sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Na groblje su stigli članovi njegove porodice - supruga Svetlana Tomić, poznatija kao Mala Cana, kao i njegove ćerke sa njihovim porodicama. Opelo je završeno, a brojni prijatelji, kolege i saradnici Andrije Bajića došli su na Novo