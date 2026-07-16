Ukrajina dobila novog premijera: Evo ko dolazi na čelo vlade nakon ostavke Julije Sviridenko

On je treći premijer od početka ruske invazije 2022. godine, zamenjujući Juliju Sviridenko Korecki je najavio prioritete: odbrana Ukrajine, ekonomska stabilnost i integracija u EU Vrhovna rada Ukrajine imenovala je Sehij Koreckog za novog premijera, podržavši predlog predsednika Volodimira Zelenskog sa 289 glasova (od 450), preneo je danas Ukrinform. Korecki (48) je četvrti premijer tokom mandata Zelenskog, a na toj funkciji nasledio je Juliju Sviridenko, čiju je