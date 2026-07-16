Unuci nose sliku, cveće i krst: Mala Cana nemo korača u tužnoj povorci na sahrani muža Andrije Bajiće: Njegove ćerke se uplakane grle

Blic pre 32 minuta
Unuci nose sliku, cveće i krst: Mala Cana nemo korača u tužnoj povorci na sahrani muža Andrije Bajiće: Njegove ćerke se…

Tri unuka su nosila dedinu sliku, žito i sveće, dok je porodica bila vidno potresena.

Tokom sahrane, Era Ojdanić je ispričao o neobičnom zahtevu da se služe dva žita, što ga je iznenadilo. Pevač narodne muzike Andrija Bajić sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu,. Na večni počinak ispraćaju ga ga supruga Svetlana Tomić, poznatija kao Mala Cana, njegove ćerke sa porodicama, kao i veliki broj prijatelja i saradnika sa estrade koji su došli da mu upute poslednji pozdrav. U tužnoj povorci trojica unuka nosili su dedinu
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Blic pre 32 minuta