A, za kraj “ćuška”: Belingem udario po glavi fudbalera Argentine (VIDEO)

Danas pre 2 sata  |  N. R.
A, za kraj “ćuška”: Belingem udario po glavi fudbalera Argentine (VIDEO)

Fudbaleri Engleske su bili blizu plasmana u finale Svetskog prvenstva, vodili protiv Argentine 1:0, ali su na kraju dozvolili braniocu titule da načini preokret u finišu meča i slavi sa 2:1.

Među onima kojima je poraz najteže pao u selekciji „tri lava“ svakako je bio Džud Belingem. Vezista Real Madrida nije sportski prihvatio neuspeh, pa je po završetku meča prišao reprezentativcu Argentine Valentinu Barku i udadrio ga sa leđa po glavi. Bila je to, objašnjeno uličnim žargonom, “vaspitna ćuška” nedostojna polufinala Mundijala i generalno sportskog događaja. Incident po završetku meča pogledajte OVDE.
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