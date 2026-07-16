A, za kraj “ćuška”: Belingem udario po glavi fudbalera Argentine (VIDEO)

Fudbaleri Engleske su bili blizu plasmana u finale Svetskog prvenstva, vodili protiv Argentine 1:0, ali su na kraju dozvolili braniocu titule da načini preokret u finišu meča i slavi sa 2:1.

Među onima kojima je poraz najteže pao u selekciji „tri lava“ svakako je bio Džud Belingem. Vezista Real Madrida nije sportski prihvatio neuspeh, pa je po završetku meča prišao reprezentativcu Argentine Valentinu Barku i udadrio ga sa leđa po glavi. Bila je to, objašnjeno uličnim žargonom, “vaspitna ćuška” nedostojna polufinala Mundijala i generalno sportskog događaja. Incident po završetku meča pogledajte OVDE.