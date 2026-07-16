Argentina sa devet života, engleski san je ponovo raspršen

Danas pre 2 sata  |  BBC News na srpskom
Argentina sa devet života, engleski san je ponovo raspršen
Više od igre. Fudbalski rat. Nema boljeg opisa za fudbalsku utakmicu Argentine i Engleske, pogotovo kada se sastaju na Svetskom prvenstvu. I to još u duelu koji je vodio u finale. A na stadionu u Atlanti, futurističkog izgleda, kartu za finale izborila je Argentina koja će se u nedelju, 19. jula boriti protiv evropskog prvaka Španije i pokušati da odbrani titulu svetskog šampiona. Engleska – Argentina 1:2 (0:0). Engleska je povela golom Entonija Gordona u 55.
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