Argentina sa devet života, engleski san je ponovo raspršen

Više od igre. Fudbalski rat. Nema boljeg opisa za fudbalsku utakmicu Argentine i Engleske, pogotovo kada se sastaju na Svetskom prvenstvu. I to još u duelu koji je vodio u finale. A na stadionu u Atlanti, futurističkog izgleda, kartu za finale izborila je Argentina koja će se u nedelju, 19. jula boriti protiv evropskog prvaka Španije i pokušati da odbrani titulu svetskog šampiona. Engleska – Argentina 1:2 (0:0). Engleska je povela golom Entonija Gordona u 55.