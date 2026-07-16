Društvo sudija Srbije: Ministarstvo pravde da omogući javnu raspravu o izmenama pravosudnih zakona

Društvo sudija Srbije pozvalo je danas Ministarstvo pravde da učini dostupnim radne verzije zakona o Pravosudnoj akademiji, sudijama i javnom tužilaštvu i omogući javnu i stručnu raspravu o njima pre nastavka procedure njihovog usvajanja.

To udruženje je saopštilo da je Ministarstvo pravde 13. jula od pravosudnih saveta zatražilo da u najkraćem roku dostave mišljenje o nacrtima Zakona o Pravosudnoj akademiji i izmenama Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu, bez prethodne javne i stručne rasprave. Društvo sudija navelo je da je Visoki savet sudstva još u decembru 2025. godine ukazao na neustavnost pojedinih rešenja iz nacrta i zatražio povlačenje predloženih zakona. Kako su istakli, stručna