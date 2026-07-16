Fedorov: Problem mobilizacije u Ukrajini ne može biti rešen bez sistemskih reformi

Danas pre 2 sata  |  S. D.
Fedorov: Problem mobilizacije u Ukrajini ne može biti rešen bez sistemskih reformi

Odlazeći ministar odbrane Ukrajine Mihailo Fedorov izjavio je da problem mobilizacije u Ukrajini ne može biti rešen bez sistemskih reformi u oružanim snagama. „Nemoguće je rešiti pitanje mobilizacije bez novog društvenog ugovora i bez stvarnih promena u vojsci“, rekao je Fedorov, piše portal Ukrajinska pravda, prenela je Beta.

Fedorov je takođe kritikovao pristup u kojem se vojna disciplina održava isključivo putem straha od kazne. On je rekao da bi mnogi pripadnici vojske mogli da postignu mnogo više kada bi im bila pružena veća sloboda i podrška pretpostavljenih. Građani Kijeva i drugih ukrajinskih gradova izašli su danas na ulice u znak protesta zbog iznenadne odluke predsednika Volodimira Zelenskog da smeni ministra odbrane Mihaila Fedorova. Kako piše Bi-Bi-Si (BBC), preneo je
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