Fedorov: Problem mobilizacije u Ukrajini ne može biti rešen bez sistemskih reformi

Odlazeći ministar odbrane Ukrajine Mihailo Fedorov izjavio je da problem mobilizacije u Ukrajini ne može biti rešen bez sistemskih reformi u oružanim snagama. „Nemoguće je rešiti pitanje mobilizacije bez novog društvenog ugovora i bez stvarnih promena u vojsci“, rekao je Fedorov, piše portal Ukrajinska pravda, prenela je Beta.

Fedorov je takođe kritikovao pristup u kojem se vojna disciplina održava isključivo putem straha od kazne. On je rekao da bi mnogi pripadnici vojske mogli da postignu mnogo više kada bi im bila pružena veća sloboda i podrška pretpostavljenih. Građani Kijeva i drugih ukrajinskih gradova izašli su danas na ulice u znak protesta zbog iznenadne odluke predsednika Volodimira Zelenskog da smeni ministra odbrane Mihaila Fedorova. Kako piše Bi-Bi-Si (BBC), preneo je