Mađarski premijer o „potpunom raspadu“ Fidesa: Jedan po jedan napuštaju brod koji tone

Danas pre 39 minuta  |  S. D.
Mađarski premijer o „potpunom raspadu“ Fidesa: Jedan po jedan napuštaju brod koji tone

Mađarski premijer Peter Mađar napisao je na svom Fejsbuk nalogu da se nastavlja “potpuni raspad bivše državne stranke Fides se sve ubrzanijim tempom”.

Kako je naveo, Peter Sijarto, bivši ministar spoljnih poslova koji je ranije zastupao strane interese, zvanično je objavio da napušta politiku i da će postati šef kineske kompanije za koju je prethodno lobirao za ogromne mađarske državne subvencije. “Razlika u odnosu na ranije biće u tome što od sada neće mađarski narod plaćati Peteru Sijartu za isti „rad“, već njegov stvarni poslodavac. Tako bi glasačima Fidesa retrospektivno moglo postati očigledno čije je
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