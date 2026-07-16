Opozicija podnosi Macutu zahtev za smenu Paunović: Koliko je poslanika potpisalo?

Danas pre 27 minuta  |  Danas Online
Opozicija podnosi Macutu zahtev za smenu Paunović: Koliko je poslanika potpisalo?
Pedeset troje narodnih poslanika opozicije podneće predsedniku Vlade Đuri Macutu zvaničan zahtev da bez odlaganja predloži Narodnoj skupštini razrešenje ministarke državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović, nakon njenih izjava kojima je opravdavala etničko čišćenje Albanaca tokom devedesetih godina, navodi se u saopštenju PSG. Kako se dodaje, poslanička grupa Pokret slobodnih građana – SDA Sandžaka – Partija za demokratsko delovanje će ovaj zahtev
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