Šta Vučić misli o izjavi ministarke da bi etnički očistila Kosovo od Albanaca da je bila na mestu Miloševića?

Danas pre 1 sat  |  Fonet
Šta Vučić misli o izjavi ministarke da bi etnički očistila Kosovo od Albanaca da je bila na mestu Miloševića?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da izjava ministarke državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović ne odražava ni njegovu volju i politiku, ni politiku Vlade Srbije, dodajući da je ta izjava bila „neoprezna i nedovoljno odgovorna“.

Ta izjava ne odražava volju i politiku predsendika i Vlade Srbije. Mi moramo da budemo odgovorni, naša politika su dijalog, kompromis, razgovori, a nikada etničko čišćenje i tačka, rekao je Vučić novinarima u Kijevu. Snežana je i sama žrtva etničkog čišćenja, ali mora da bude kristalno jasna da je naša politika mir i stabilnost, ponovio je on i dodao da se ne sme izlaziti sa tako neopreznim i nedovoljno odgovornim izjavama u javnost. Vučić je naglasio još jednom da
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