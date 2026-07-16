Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026: Termin finala Argentina – Španija i rezultati svih utakmica

Danas pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026: Termin finala Argentina – Španija i rezultati svih utakmica

Nikad veće Svetsko fudbalsko prvenstvo sa čak 48 reprezentacija ušlo je u samu završnicu.

Do sada su odigrane 102 utakmice, a ostale su još samo dve: UTAKMICA ZA TREĆE MESTO: Francuska – Engleska (subota, 18. jul, od 23 sata po srednjeevropskom vremenu) FINALE: Argentina – Španija (nedelja, 19. jul, od 21 sat) REZULTATI POLUFINALA: REZULTATI ČETVRTFINALA: Titulu prvaka sveta brani Argentina, trostruki šampion u istoriji svetskih prvenstava. Domaćini Svetskog prvenstva su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Mundijal je počeo 11. juna utakmicom
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