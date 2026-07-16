(VIDEO) Proslava za pamćenje u svlačionici nakon plasmana Argentine u finale Mundijala

Danas pre 3 sata  |  A. Pavlović
(VIDEO) Proslava za pamćenje u svlačionici nakon plasmana Argentine u finale Mundijala

Svlačionica Argentine eruptirala je od slavlja nakon što je južnoamerička selekcija obezbedila mesto u finalu Svetskog prvenstva u fudbalu.

Izabranici selektora Lionela Skalonija slavili su u polufinalu protiv Engleske rezultatom 2:1, a taj uspeh su umeli da proslave u svlačionici. Slike proslave, koje je uživo prenosio Nikolas Otamendi, postale su viralne: od emotivnih himni posvećenih dvema najvećim legendama zemlje, Mesiju i Maradoni, do provokacija upućenih britanskom timu, gde su ih igrači ispratili sa šampionata „minutom ćutanja za Englesku“ nakon istorijskog preokreta, i novog skandiranja za
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